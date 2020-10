Donald Trump declara que LeBron es un “enemigo desagradable”

Estados Unidos.- A un mes de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, el presidente Donald Trump vuelve a ocasionar polémica. En esta ocasión por hacer fuertes declaraciones en contra del basquetbolista LeBron James, quien en reiteradas ocasiones se ha manifestado a favor del Partido Demócrata.

Durante una entrevista concedida a Rush Limbaugh, el mandatario expresó su desacuerdo con la participación de atletas en la policía y arremetió contra LeBron al llamarlo “enemigo desagradable”

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

LeBron ha sido un portavoz del Partido Demócrata. Un portavoz muy desagradable. Es un gran jugador de baloncesto, pero la gente no quiere ver a un chico de esa manera. Es un enemigo”, afirmó Trump.

Pese a que Donald Trump reconoció el talento de LeBron para el baloncesto, sentenció que se debería de limitar a entretener a las personas en lugar de inmiscuirse en cuestiones políticas. También se refirió a él como un “Hater” incapaz de reconocer las cosas buenas que ha hechos su administración a favor de los afroamericanos.

“No lo conozco, nunca lo conocí. Porque, de nuevo, he hecho mucho por la comunidad negra y la gente no quiere ver eso y él es un gran jugador de baloncesto, pero la gente no quiere ver a un tipo así. No quieren ver eso. … Es un “hater”. No quieres sentarte, ver un partido de baloncesto y luego ver a alguien que te odia, está bien".

Esta no es la primera vez que el mandatario estadounidense manifiesta su desagrado hacia la super estrella de Los Angeles Laker. En agosto, declaró que no volvería a ver los partidos de la NBA mientras los jugadores se arrodillaran durante el Himno Nacional. También calificó de “inaceptable” a las protestas pacíficas con el argumento de que ni otro presidente, aparte de Lincoln, ha hecho más por la comunidad negra que él.

Tras las declaraciones, periodistas entrevistaron a LeBron para conocer su opinión al respecto, a lo que el jugador solo preguntó "¿Estás tratando de hacerme reír ahora mismo?"

"Realmente no creo que la comunidad del baloncesto [esté] triste por perder su audiencia , él viendo el juego", respondió la estrella de la NBA.

En vez de ahondar en el tema, el jugador usó su tiempo ante los medios para promover la participación en los próximos comicios electorales.

“Espero que todos, sin importar la raza, sin importar el color, sin importar su lado, vean el liderazgo que tenemos en la cima de nuestro país y entiendan que noviembre está a la vuelta de la esquina, y es un gran momento para nosotros como Estadounidenses”, dijo.