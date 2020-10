Donald Trump dice que Estados Unidos "da la vuelta" al coronavirus en el mitin de New Hampshire

Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos Donald Trump, este domingo estuvo presente en un mitin en Manchester, New Hampshire, donde dijo a los presente que la pandemia de coronavirus le dará “la vuelta” al país.

Las declaraciones de Donald Trump en el mitin de Manchester, se dan luego que apenas el pasado jueves, Estados Unidos registrara más de 71.000 casos nuevos de coronavirus, lo que marca el mayor aumento en un solo día desde julio.

Eso terminará rápidamente con la pandemia, está terminando de cualquier manera, estamos redondeando el giro, pero la vacuna lo reducirá rápidamente porque queremos que se reanude la vida normal. Solo queremos una vida normal, aseveró Trump.

También aseguró que las terapias son increíbles, dijo estar feliz por haber tomado Regeneron, asimismo, aseguró que en Estados Unidos muchas empresas y laboratorios, están trabajando muy rápido para que la vacuna salga lo antes posible.

Terapias innovadoras, las terapias son increíbles, por cierto, aquí estoy, no sé, tal vez no lo necesitaba, tal vez no lo necesitaba, pero estoy feliz de haber tomado ese Regeneron, continuó diciendo en el mitin

Hasta el sábado los estados que registraron mayor aumento en contagios fueron California, Florida, Illinois, Wisconsin e Indiana, según lo informó New Hampshire, mientras que este domingo, en Estados Unidos se registraron más de 225,000 muertes relacionadas con COVID-19 desde que comenzó el virus, así lo informó Fox News.

En el mismo mitin en Manchester, New Hampshire, Donald Trump no perdió la oportunidad para atracar a su contrincante en las elecciones presidenciales Joe Biden, a quien lo calificó como el "candidato para el cierre" y afirmó que Biden revertiría el "regreso económico" de Estados Unidos.

Donald Trump en mitin en Manchester, NH. Foto: Captura

"Los encierros también conducirán a un aumento en las sobredosis de drogas ... alcohol, depresión, suicidios por todas partes", dijo Trump. "Es algo horrible que sucede. Biden es el candidato del cierre. Los demócratas son el partido del cierre".

"Cerrarán su libertad y cerrarán el mayor regreso económico en la historia de nuestro país", continuó Trump.

Esto a raíz de que en el debate presidencial del jueves pasado, el candidato demócrata dijo que que estaba abierto a implementar más cierres económicos para combatir la pandemia de coronavirus.

Trump insistió en que "el año que viene será el mejor año económico en la historia de nuestro país".

"El año pasado, New Hampshire tuvo, con mucho, el mejor año económico que haya tenido, y creo que puedo decir eso en todos los estados de la unión. Realmente pienso en eso. No tengo que ir a comprobar . No tengo que ser como Joe [Biden] donde él no tiene idea, ya sabes ", dijo Trump.

Las elecciones serán el próximo 03 de noviembre, donde el candidato demócrata Joe Biden, pelea la presidencia de Estados Unidos, contra el candidato republicano y actual presidente Donald Trump, en una lucha, que según las encuestas el favorito para ganar el Joe Biden.