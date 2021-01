Donald Trump dice que la 25a Enmienda "perseguirá" a Joe Biden

Estados Unidos.- El martes, el presidente Donald Trump pidió "paz y calma" tras el ataque al Capitolio, ya que también predijo que un esfuerzo para derrocarlo bajo la Enmienda 25 volvería a "atormentar" al presidente electo Joe Biden.

Es hora de paz y calma. El respeto por la aplicación de la ley ... es la base de la agenda del MAGA, dijo Trump durante una visita a Alamo, Texas. Trump se refirió a sus partidarios que participaron en el allanamiento como "una mafia".

“Millones de nuestros ciudadanos vieron el miércoles cómo una turba irrumpió en el Capitolio y destrozó los pasillos del gobierno".

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Como he dicho constantemente a lo largo de mi administración, creemos en respetar la historia y las tradiciones de Estados Unidos, no en derribarlas. Creemos en el estado de derecho, no en la violencia o los disturbios ”, dijo.

Donald Trump podría ser destituido del cargo antes de tiempo por juicio político. AFP

Trump advirtió el martes por la mañana, al salir de la Casa Blanca, que su probable juicio político por parte de la Cámara "está causando un tremendo enojo" y "causando un tremendo peligro a nuestro país".

Hizo comentarios similares en Texas y repitió sus burlas anteriores de que es probable que los demócratas terminen destituyendo a Biden, de 78 años, de su cargo bajo la Enmienda 25. También criticó la represión de Big Tech.

La libertad de expresión está siendo atacada como nunca antes. La 25a Enmienda no tiene ningún riesgo para mí, pero volverá a perseguir a Joe Biden y a la administración de Biden. Como dice la expresión, tenga cuidado con lo que desea, dijo Trump.

Joe Biden durante una conferencia en Estados Unidos. AFP

“El engaño del juicio político es una continuación de la caza de brujas más grande y cruel en la historia de nuestro país, y está causando una tremenda ira, división y dolor, mucho más grande de lo que la mayoría de la gente entenderá, lo cual es muy peligroso para los EE. en este momento tan tierno ".

Cuatro partidarios de Trump y un oficial de policía murieron durante el motín, que siguió a un discurso cerca de la Casa Blanca en el que Trump dijo que la elección fue robada y que la multitud debe "luchar como el infierno" para persuadir a los legisladores de revertir la victoria de Biden.