Donald Trump dice que su administración va a mandar el cóctel experimental de Regeneron a hospitales de Estados Unidos

Washington.- Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, este viernes afirmó que el cóctel experimental que le administraron para el tratamiento del coronavirus, por lo que dijo que es "lo más increíble" que ha visto.

Donald Trump, recibió un tratamiento experimental con “anticuerpos policlonales”, que ofrece la empresa del rubro farmaceútico Regeneron, asimismo, señaló que su administración va a mandar este cóctel experimental y el de la farmacéutica Eli Lilly "a todos los hospitales" de Estados Unidos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El tratamiento expertimental Regeneron es desarrollado por la empresa de Estados Unidos, Regeneron Pharmaceuticals y se trata de un cóctel de anticuerpos policlonales de la cual Trump recibió una dosis de ocho gramos del coctel con el fin de reducir la cantidad del virus en el cuerpo.

El tratamiento redujo los niveles del virus en sangre y mejoró los síntomas en 275 de los 1.000 pacientes que lo usaron durante el periodo de prueba.

En una entrevista con el popular programa de radio del periodista conservador Rush Limbaugh, el mandatarios estadounidense dijo que el cóctel experimental, “es la cosa más increíble que he visto nunca".

"Sabe, yo no estaba en la mejor forma física. Un día después estaba bien, puede que no perfecto pero bien, pero un par de días más tarde, ahora estoy libre (de coronavirus). Sabe, ahora me siento perfecto, no estoy tomando nada, sabe, estoy fuera del régimen que me dieron pero fue sobre todo este medicamento", indicó Trump que hace una semana anunció que había contraído la COVID-19.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: AP

Cabe destacar que además del regeneron, Donald Trump toma Vitamina D, zinc, melatonina, aspirina y famotidina. Por sus condiciones, el presidente puede ver agravado su panorama ya que pesa 110 kilos y tiene 74 años.

Ayer la biotecnológica Regeneron, propietaria del tratamiento con anticuerpos monoclonales que ha recibido el presidente, solicitó al regulador Administración de Alimentos y Fármacos (FDA, en inglés) en Estados Unidos, autorización de emergencia para que su terapia esté disponible a toda la población.

Sin embargo, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) aún no ha aprobado el uso general de este medicamento. El presidente de la empresa de biotecnología, Leonard S. Schleifer, dijo al The New York Times que los asesores médicos de Donald Trump le solicitaron usar el medicamento y que recibió el visto bueno de la FDA.

Cabe mencionar que este tratamiento se administra particularmente a personas que tienen complicaciones graves o potencialmente mortales que no tienen otra opción de tratamiento y no pueden participar en un ensayo.