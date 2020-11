Donald Trump e hijos son investigados en Nueva York por fraude fiscal

Estados Unidos.- Dos investigaciones al presidente actual de Estados Unidos, Donald Trump han sido abiertas en Nueva York, una penal y otra civil, por posible fraude de sus empresas y otras vinculadas a su familia, informó este jueves en exclusiva el diario The New York Times.

Según el mismo diario, el origen de las indagaciones a Donald Trump, son gastos en consultoría por valor de más de 740,000 dólares que Trump se habría desgravado a través de sus negocios y que habrían ido a parar a una empresa a nombre de su hija y asesora presidencial, Ivanka Trump.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Para el caso penal, el juez estatal del distrito de Manhattan, Cyrus R. Vance, está haciendo las indagaciones, por otro lado, la fiscal general del estado, Letitia James, está realizando pesquisas en un caso civil. Ambas investigaciones por separada.

A finales del mes de septiembre, The New York Times publicó detalles de como Trump había conseguido evitar pagar o pagar muy pocos impuestos durante años porque declaraba o arrastraba pérdidas en sus negocios personales, tras esto se pusieron en marcha las investigaciones.

Ambos juez y fiscal han requerido documentación al conglomerado empresarial de la familia Trump, la Trump Organization, al respecto de estos gastos, que podrían sumarse a una lista de problemas judiciales que deberá enfrentar el mandatario una vez abandone la Casa Blanca en enero.

Cabe señalar que, entre los gastos que permitieron a Trump evitar pagar al fisco estadounidense se encontraban deducciones por valor de 26 millones en gastos de negocios con consultores no identificados.

En 2017, la declaración indicaba la desgravación por costos de consultoría por un valor de 747,622 dólares, que justamente coincidían con ingresos en otros documentos declarados por Ivanka Trump a través de una empresa en la que es copropietaria.

Donald Trump y su hija Ivanka Trump. Foto: EFE

Estos gastos de la Trump Organization respondían a proyectos en Hawái y Vancouver (Canadá) en los que ya trabaja Ivanka Trump como miembro de la empresa familiar, según información de EFE.

La empresa objeto de las pesquisas es la consultora TTT Consulting, en la que Ivanka Trump era socia, supuestamente junto con otros miembros de la familia de Trump, como parece sugerir el nombre.

Juicios y deuda millonaria le esperan a Donald Trump

Al dejar de ser presidente de los Estados Unidos, a Donald Trump, le espera una deuda millonaria y causas judiciales pendiente, las cuales quedaron detenidas al residir en la Casa Blanca, pero al ser derrotado por Joe Biden, al republicano podrían esperarlo varios problemas legales.

Donald Trump, tras su derrota en las pasadas elecciones y al perder la inmunidad que le da la Casa Blanca, estos son algunos de los frentes que Trump encara en Estados Unidos, según la agencia de noticias EFE:

Obstrucción a la justicia por el famoso “Rusiagate”

La injerencia rusa en las elecciones de 2016 ocupó miles de titulares y centró la atención del país desde que Trump tomó posesión.

Tras años de investigación, el fiscal especial Robert Mueller afirmó ante el Congreso que “no” exoneraba al gobernante de ningún delito de obstrucción a la justicia, por el que podría ser enjuiciado cuando abandone la Casa Blanca.

En su informe, Mueller escribió que no podía imputar a Trump mientras era presidente porque no tenía pruebas de una presunta colaboración entre el Kremlin y su equipo de campaña de 2016, pero destacó que si hubiera estado “seguro” de que el presidente “claramente no había cometido un crimen de obstrucción a la justicia”, entonces lo habría dicho. Y ese último caso se estudiaría ahora.

Violar leyes de financiación electoral

Fue uno de los primeros escándalos que salpicaron su Presidencia: el pago de 130 mil dólares a la actriz porn Stormy Daniels, amante de Trump, que recibió esa cantidad para que no hablara sobre el romance durante la campaña electoral de 2016.

Primero Trump negó todo, luego admitió que hizo el pago con dinero de su bolsillo y finalmente la justicia condenó al entonces abogado del mandatario, Michael Cohen, con un ingreso en prisión por violar las leyes de financiación de campañas electorales entre otros delitos, incluida la evasión de impuestos.

Después, Cohen demandó a la Organización Trump y dijo que se arrepentía de haber trabajado para el presidente, a quien acusó de “racista”, “estafador” y de ser un “fraude”.

Fraude bancario

El fraude bancario una de las investigaciones que sigue en curso y que más preocupa a Trump.

La fiscalía del estado de Nueva York lleva un tiempo recopilando datos de sus declaraciones de impuestos y transacciones bancarias, que podrían ser “potencialmente inadecuadas”.

Por su parte los hijos de Trump han calificado las investigaciones judiciales en los negocios de la familia como venganzas políticas.

Mientras que la Trump Organization asegura que no han incurrido en ningún tipo de mala práctica en la contratación de servicios de consultoría.