Donald Trump en el basurero: así lo puso el museo de cera de Berlín

Berlín.- De cara a las elecciones presidenciales de Estados Unidos, el museo de cera Madame Tussauds en Berlín, Alemania, colocó en su sala dedicada a los Jefes de Estado la figura de Donald Trump dentro un basurero, rodeado de carteles con inscripciones como "fake news" y "estás despedido".

Desde su cuenta oficial de Instagram, el museo Madame Tussauds explicó que su objetivo con colocar a Trump en el vistoso lugar ha sido "hacer espacio para el próximo presidente", lo que parece ser una señal de lo que los administradores del recinto alemán esperan de las elecciones de este 3 de noviembre, que determinarán quién será el próximo presidente de Estados Unidos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Esta actividad es de carácter simbólico, de cara a las elecciones en Estados Unidos. Aquí en Madame Tussauds de Berlín eliminarmos la figura de cera de Donald Trump como medida preparatoria"", explicó la encargada de mercadotecnia del museo, Orkide Yalcindag.

Situada frente a una réplica del acceso a la torre Trump de Nueva York, la figura de Donald Trump sonriente con el pulgar arriba entre bolsas de basura, una gorra roja con su lema de campaña "Make America Great Again" (Hagamos a EE.UU. grande otra vez) y carteles con el logo de Twitter que dicen: "Fake News!" (Noticias falsas), "You are fired!" (Estás despedido) y "I love Berlin" (Amo a Berlín).

El gran basurero dentro del que se encuentra el mandatario estadounidense recurre a un juego de palabras para hacer más divertido el asunto, con la inscripción "Dump Trump" (basurero Trump), acompañada del lema de campaña del también empresario.

Frente a la figura del actual presidente estadounidense permanece sin alteraciones la figura de su predecesor, Barack Obama, quien tenía una relación más estrecha con la canciller alemana, Angela Merkel.

Este simbólico gesto estuvo en exhibición al público hasta el domingo 1 de noviembre, pues a partir de este lunes el museo mantiene cerradas sus puertas como parte de las medidas implementadas por el gobierno de Alemania contra la pandemia de Covid-19.

Algo parecido había realizado previamente el Museo de Senckenberg, en Frankfurt, que llevó a cabo una exposición de alguos presidentes en su sala de animales disecados, colocando al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, junto a los mandriles; a Trump junto a los gorilas, y a la canciller Angela Merkel junto a los leones.

Este martes 3 de noviembre los estadounidenses decidirán si Donald Trump permanece otros cuatro años en la Casa Blanca o si el candidato demócrata Joe Biden tomará su lugar, además de votar para elegir a los miembros del Congreso, legisladores estatales y oficiales estatales de fila, entre otros cargos.