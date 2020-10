Donald Trump es comparado con Jesucristo y así responde

Carolina del Norte.- El Presidente de los Estados Unidos Donald Trump, fue comparado con el mismo Jesucristo, sin embargo, al ser un cristiano devoto dijo que no era así, reconociendo que el mesías cristiano es más famoso que él.

Las elecciones presidenciales están a la vuelta de la esquina, por lo que Donald Trump, ha trabajado a marchas forzadas en su campaña, dado que al dar positivo a coronavirus tuvo que detenerse un corto tiempo, dando una pequeña ventaja a su contrincante Joe Biden, quien según encuestas va a la cabeza.

En su campaña en Greenville, Carolina del Norte, Donald Trump recordó cuando alguien le dijo que era la persona más famosa del mundo, incluso más famosa que el mismo Jesucristo.

Trump, acertadamente respondió que no lo era, pues ese titulo ya le pertenece a Jesucristo, ante su humildad, las personas reaccionaron rápidamente complacida por su respuesta, deshaciéndose en ovaciones, según lo publicado por la revista TMZ.

En su anécdota recodó cuando John Lennon diciendo, en 1966, que los Beatles eran "más populares que Jesús", pero lo único que ganaron fueron las fuertes criticas de los grupos religiosos.

Por lo que Trump no quería seguir ese camino, menos ahora que están próximas las elecciones, lo más que pudo hacer fue bromear y decir que no puede discutir que Cristo sea el número uno porque "no se arriesgará".

Cabe recordar que Trump en reiteradas ocasiones ha reafirmado que ser un cristiano, inclusive que su libro favorito es la Biblia... por lo que estas declaraciones, no son extrañas para sus seguidores.

Fue apenas el sábado pasado que Donald Trump, reapareció después de haber estado contagiado de coronavirus.

Entre gritos de "cuatro años más" y aplausos de los presentes en la Casa Blanca, y tras saludar Donald Trump, aseguró sentirse “muy bien”, posteriormente comenzó con su discurso, según lo publicado por EFE.

El mandatario, apareció en uno de los balcones de la Casa Blanca sin mascarilla, ante cientos de simpatizantes y dijo sentirse "genial" en lo que es primer evento público desde que se contagió de Covid-19.

En el evento de este sábado, se exigió que todos los asistentes portaran mascarillas, además, se les harán controles de temperatura y se les pedirá que llenen un breve cuestionario. Asimismo, se les alentará a seguir las pautas de salud del gobierno, que incluyen el uso de mascarillas y el distanciamiento social.