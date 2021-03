Donald Trump espera que Meghan Markle sea presidenta de EE.UU

Estados Unidos.- El expresidente Donald Trump dijo el martes que "no es fanático" de Meghan Markle, pero que espera que ella lance su supuesta carrera presidencial en 2024.

A Donald Trump se le preguntó en una entrevista de Fox News con Maria Bartiromo sobre sus pensamientos sobre una posible candidatura a un cargo ejecutivo por parte de la esposa estadounidense del príncipe Harry, luego de su exitosa entrevista con Oprah Winfrey.

Bueno, espero que eso suceda porque si eso sucediera, entonces creo que tendría un sentimiento aún más fuerte hacia la carrera, dijo Trump.

"No soy fan de ella. Creo que lo que ella habla sobre la familia real y la reina, resulta que pienso, conozco a la reina, como ustedes saben. Me he reunido con la reina y creo que la reina es una persona tremenda. Y no soy fan de Meghan ".

Según los informes, Markle, de 39 años, está estableciendo contactos con los demócratas y está considerando su propio camino potencial hasta 1600 Pennsylvania Ave después de una entrevista con Oprah en CBS en la que afirmó que la familia real no era solidaria y racista.



El presidente Donald Trump llega para hablar en la Conferencia de Acción Política Conservadora en 2019. AFP

Trump dijo durante la entrevista televisiva que tomará una decisión sobre una carrera presidencial después de las elecciones de mitad de período de 2022.

"Francamente, tomaremos nuestra decisión después de eso", dijo. Markle se opuso a la campaña presidencial de Trump en 2016 y pareció respaldar a Biden en un video de campaña con su esposo.

En respuesta, Trump dijo durante una sesión informativa sobre el coronavirus en la Casa Blanca: "Le deseo mucha suerte a Harry, porque la va a necesitar".