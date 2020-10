Donald Trump insinúa ser "inmune" al virus tras volver a la Casa Blanca

Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed el lunes para regresar a la Casa Blanca, donde continuará recibiendo tratamiento por el coronavirus incluso mientras busca reiniciar su campaña de reelección.

Sé que hay un riesgo, hay un peligro, pero está bien. Y ahora estoy mejor, y tal vez soy inmune, no lo sé, dijo Trump.

Donald J. Trump, vestido con un traje oscuro y corbata azul y con lo que parecía ser una mascarilla quirúrgica, tocó un pasamanos mientras bajaba los escalones por su cuenta fuera del hospital.

No aceptó preguntas de la pandilla de periodistas que lo esperaban, pero dijo "muchas gracias" mientras pasaba. Luego subió a un SUV negro, que lo llevó a su helicóptero, Marine One. Al entrar en la Casa Blanca por el pórtico sur, Trump se volvió para ver al Marine One volar.

Mientras lo hacía, pareció quitarse la máscara y guardarla en el bolsillo exterior de la chaqueta del traje. Saludó al helicóptero y finalmente entró en la residencia, sin volver a ponerse la máscara.

Donald Trump ha declarado que está listo para volver a su campaña electoral pese a su conservador diagnostico. AFP

En un video publicado en Twitter el lunes por la noche, Trump dijo sobre su experiencia: "Una cosa es segura: no dejes que te domine".

"Tenemos el mejor equipo médico, tenemos los mejores medicamentos, todos desarrollados recientemente", dijo Trump, quien se había quedado en el ala presidencial privada de Walter Reed y recibió acceso especial a terapias con medicamentos experimentales.

El presidente, ahora de regreso en la Casa Blanca, seguirá siendo monitoreado de cerca por un equipo de médicos. Poco antes de su partida, Trump dijo que planeaba regresar rápidamente a la campaña electoral, donde le queda menos de un mes para luchar por un segundo mandato en el cargo. "¡Volveremos pronto a la campaña! Las noticias falsas solo muestran las encuestas falsas", tuiteó Trump.

Trump tendrá que soportar los embates del partido demócrata que advirtió que sus medidas contra el virus eran relajadas. AFP

Trump había ingresado al hospital solo tres días antes el viernes por la noche, el mismo día que anunció en un tweet que él y la primera dama Melania Trump habían dado positivo por Covid-19.

Pero el lunes temprano, Trump dijo que volvería a la Casa Blanca esa noche, diciendo que se "siente realmente bien" y les dijo a sus casi 87 millones de seguidores:

"No le tengan miedo a Covid". Más de 210.000 personas han muerto por Covid-19 en los Estados Unidos, según datos compilados por la Universidad Johns Hopkins.