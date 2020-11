Donald Trump lanza fuerte crítica a los jueces que han rechazado sus impugnaciones de las elecciones

Estados Unidos.- El todavía presidente de los Estados Unidos, Doanld Trump, en una entrevista para Fox News, criticó duramente a los jueces que han rechazado sus impugnaciones tras los resultados de las elecciones del 3 de noviembre.

Asimismo, Donald Trump, dijo que no podría asegurar que sus demandas lleguen hasta la Corte Suprema.

No se nos permite presentar nuestras pruebas. Dicen que no tienes derecho, expresó Trump a Sunday Morning Futures

Trump dijo en la misma charla que existen cientos de declaraciones juradas, afirmó que también le gustaría presentar una gran demanda.

“El problema es que es difícil ingresar a la Corte Suprema“, acotó. “Tengo los mejores defensores de la Corte Suprema, abogados que quieren defender el caso si llega”, aseveró en la entrevista.

Juez rechaza demanda para invalidar votos en Pensilvania

Apenas hace algunos días, un juez federal rechazó una demanda en Pensilvania, de la campaña del presidente, y una de las más importantes en la contienda, con esto Donald Trump se queda sin opciones para revertir los resultados de las elecciones presidenciales.

Tras declararse presidente electo Joe Biden, el mandatario actual Donald Trump, no ha dejado de lanzar acusaciones que hubo fraude en las elecciones, sin embargo, no ha mostrado pruebas en sus demandas, por lo que algunas no han procedido.

La demanda en Pensilvania, tenía como fin invalidar millones de votos emitidos por correo con el argumento de que la posibilidad de los votantes de corregir errores en sus papeletas en ciertos condados perjudicaba al partido de Trump, el Republicano.

La decisión del juez Matthew Brann implica que los condados de Pensilvania tienen vía libre para certificar el resultado de las elecciones del 3 de noviembre, para lo que este lunes se cumple el plazo límite, y confirmar así como ganador del territorio al presidente electo, Joe Biden.