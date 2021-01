Donald Trump llama a sus seguidores evitar violencia en toma de protesta de Joe Biden

Washington, Estados Unidos.- El presidente estadounidense Donald Trump, hizo este miércoles un llamado a sus seguidores a evitar actos violentos o de vandalismo durante el día en que llevará a cabo la toma de protesta de Jose Biden como nuevo presidente de Estados Unidos, que se realizará el 20 de enero.

Dado que las cuentas de redes sociales tanto de Twitter como de Facebook de Donald Trump se encuentran suspendidas al considerarse que sus publicaciones incitaban a la violencia, el aún mandatario de Estados Unidos envió un mensaje a sus simpatizantes para instarlos a mantener la paz, a través del sitio web oficial de la Casa Blanca.

"A la luz de los informes de más manifestaciones, insto a que no debe haber violencia, no transgresión de la ley y no vandalismo de ningún tipo. Eso no es lo que yo represento, y no es lo que Estados Unidos representa. Hago un llamado a todos los estadounidenses para que ayuden a aliviar las tensiones y calmar los ánimos. Gracias", señala el comunicado de Trump.

En el país norteamericano hay temor de manifestaciones violentas en la transición del gobierno republicano al demócrata, debido a que la semana pasada, grupos radicales tomaron el Capitolio, dejando como saldo cinco muertos y varios heridos, así como algunos arrestos.

El próximo 20 de enero, el demócrata Joe Biden realizará su juramento tras ganar las elecciones en una histórica contienda.

El aún mandatario estadounidense, Donald Trump, declaró en estado de emergencia en Whashington con el objetivo de garantizar la seguridad durante la toma de posesión de su sucesor. En tanto, el Pentágono anunció que se desplegarán 15 mil efectivos de la Guardia Nacional para los actos de investidura de Biden.

Donald Trump pidió a sus simpatizantes evitar disturbios. Foto: Casa Blanca

Cabe destacar que la Cámara de Representantes votó ayer para aprobar una resolución en la que se pide la destitución del presidente Donald Trump antes de concluir su mandato, mediante la Enmienda 25, a raíz de los violentos disturbios en el Capitolio registrados la semana pasada.

Ante esta situación, el presidente Trump consideró que un esfuerzo para derrocarlo bajo la Enmienda 25 volvería a "atormentar" al presidente electo Joe Biden.

"La libertad de expresión está siendo atacada como nunca antes. La 25a Enmienda no tiene ningún riesgo para mí, pero volverá a perseguir a Joe Biden y a la administración de Biden. Como dice la expresión, tenga cuidado con lo que desea", advirtió el presidente Donald Trump.