Donald Trump podría volver el sábado a los actos públicos en Estados Unidos

Estados Unidos.- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en días pasados que resultó positivo al virus covid-19 junto a la primera dama, Melania, justo ayer 7 de octubre publicó un video en el que asegura que podría aprobar el tratamiento experimental que usa para después entregarlo gratis a los ciudadanos.

Hoy 8 de octubre el médico presidencial, Sean Conley, anunció que el mandatario podría volver a sus actividades normales el sábado 10 de este mes, pues su respuesta ante el tratamiento ha sido positiva.

El experto en salud especificó que ese día será el décimo para Trump desde su diagnóstico, justificó la medida por el seguimiento que su equipo ha hecho sobre enfermos. "Anticipo completamente el regreso seguro del presidente a los compromisos públicos en ese momento”, dijo Conley en su más reciente comunicado sobre la salud del líder estadounidense.

La opinión pública se hizo notar en redes sociales tras la noticia, aglomerándose en dos grandes vertientes: por un lado, aquellos que consideran su posible vuelta a la actividad como un acto de campaña, de cara a las elecciones presidenciales del próximo 3 de noviembre; por otro, los que concuerdan con lo anunciado por el médico.

Lo que es totalmente cierto es que el próximo 15 de octubre se tiene programado en Miami, Estados Unidos, el segundo debate presidencial entre Trump y el demócrata Joe Biden; este último en mención exigió al actual Presidente que confirme no estar contagiado antes.

Esto toma especial relevancia después de el mandatario aseguró no participar en el evento si se realizaba de forma vitual. "No voy a participar en un debate virtual. No voy a desperdiciar mi tiempo en un debate virtual", dijo en entrevista con Maria Bartiromo, de Fox Business Network.