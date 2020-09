Donald Trump rechaza la ciencia sobre el clima: 'No cree que la ciencia lo sabe'

California.- Con el olor de los incendios forestales de California en el aire, el presidente Donald Trump ignoró el lunes el consenso científico de que el cambio climático está jugando un papel central en los infiernos históricos de la Costa Oeste y renovó su afirmación infundada de que la falta de rastrillo de bosques los suelos y la madera muerta clara son los principales culpables.

Los incendios amenazan con convertirse en otro frente en la candidatura a la reelección de Trump, que ya enfrenta obstáculos debido a la pandemia del coronavirus, el desempleo y el malestar social. Su retador demócrata, Joe Biden, en su propio discurso el lunes dijo que la destrucción y el creciente número de muertos en California, Oregon y Washington requieren un liderazgo presidencial más fuerte y etiquetó a Trump como un "incendiario climático".

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El candidato presidencial demócrata y exvicepresidente Joe Biden habla sobre el cambio climático y los incendios forestales que afectan a los estados del oeste/AP

Trump viajó al norte de California para ser informado por el gobernador demócrata Gavin Newsom y otros funcionarios estatales y federales. En un momento, el secretario de la Agencia de Recursos Naturales del estado, Wade Crowfoot, instó al presidente a "reconocer el clima cambiante y lo que significa para nuestros bosques".

"Si ignoramos esa ciencia y ponemos la cabeza en la arena y pensamos que todo se trata de la gestión de la vegetación, no vamos a tener éxito juntos protegiendo a los californianos", agregó Crowfoot.

Trump respondió: "Empezará a ponerse más fresco, solo mira".

Crowfoot rechazó cortésmente que deseaba que la ciencia estuviera de acuerdo con el presidente. Trump respondió: "No creo que la ciencia lo sepa, en realidad".

Ese impactante momento llegó en un día de duelos de campaña, con Trump y Biden contrastando dramáticamente sus perspectivas sobre el cambio climático y el impacto que ha tenido en los incendios récord que asolan la costa oeste.

La sugerencia de Trump de que el planeta comenzará a enfriarse inesperadamente está en desacuerdo con la realidad, dicen los expertos.

“Tal vez haya un universo paralelo donde una olla en la estufa con el quemador en alto 'comienza a enfriarse'. Pero ese no es nuestro universo ”, dijo Chris Field, científico climático de la Universidad de Stanford.

Biden arremetió contra Trump, diciendo que el momento requiere "liderazgo, no chivo expiatorio" y que "está claro que no estamos seguros en el Estados Unidos de Donald Trump".

"Esta es otra crisis, otra crisis de la que no se responsabilizará", dijo Biden. Dijo que si los votantes le dan a "un negacionista del clima" otros cuatro años en la Casa Blanca, "¿por qué nos sorprendería que tengamos más de Estados Unidos en llamas?"

Trump, a quien se le informó durante una parada cerca de Sacramento antes de una visita de campaña a Phoenix, había estado mayormente en silencio mientras la catástrofe en la costa oeste se desarrollaba en las últimas semanas. Tuiteó el viernes su agradecimiento a los bomberos y al personal de emergencia, los primeros comentarios públicos que hizo en semanas sobre los incendios que han matado a decenas , quemado millones de acres y obligado a miles de personas a abandonar sus hogares.

El presidente llegó al aeropuerto McClellan de Sacramento ante el poderoso olor a humo de los incendios que ardían a unas 90 millas de distancia.

El presidente Donald Trump escucha mientras el gobernador de California Gavin Newsom habla durante una sesión informativa en el aeropuerto de Sacramento McClellan/AP

Sostuvo nuevamente que los líderes estatales demócratas tienen la culpa de no rastrillar las hojas y quitar la madera muerta de los suelos del bosque. Trump no ofreció evidencia para respaldar su afirmación, y los expertos en incendios forestales y los administradores forestales dicen que rastrillar hojas no tiene sentido para los vastos bosques y áreas silvestres de Estados Unidos. Y muchas de las llamas han atravesado el chaparral costero y las praderas, no los bosques.

“Cuando tienes años de hojas, hojas secas en el suelo, simplemente lo prepara”, dijo Trump. “Es realmente un combustible para un incendio. Así que tienen que hacer algo al respecto ".

La científica de incendios de la Universidad de Colorado, Jennifer Balch, calificó de "exasperante" el desvío de culpa de Trump a los administradores forestales.

"A menudo es difícil saber qué significa Trump", agregó Balch. “Si por manejo forestal se refiere a la tala rasa, esa es la solución absolutamente equivocada para este problema. ... No hay forma de que vayamos a salir de este problema de incendios ".

Biden, quien pronunció su discurso sobre el clima en Delaware el lunes, lanzó un plan de $ 2 billones en julio para impulsar la inversión en energía limpia y detener todas las emisiones dañinas para el clima de las centrales eléctricas de EE. UU. Para 2035.

Pero a medida que aumentan los incendios forestales, algunos activistas climáticos han expresado su frustración porque Biden no ha sido más contundente en el tema. No ha abrazado, por ejemplo, algunos de los elementos más progresistas del Green New Deal.

Con ese fin, Biden en su discurso no se metió en desacuerdos políticos y de políticas entre demócratas, activistas progresistas e incluso algunos republicanos que reconocen la crisis climática. Como lo ha hecho antes, Biden buscó enmarcar sus propuestas energéticas como una necesidad inmediata y una bendición económica a largo plazo centrándose más en nuevos empleos y una economía más limpia que compensaría cualquier costo inicial.

“La negación climática de Donald Trump puede no haber causado estos incendios y huracanes”, dijo Biden. "Pero si obtiene un segundo mandato, estos eventos infernales continuarán volviéndose más comunes, más devastadores y más mortales".

Trump visitó McClellan Park, una antigua base de la Fuerza Aérea de los EE. UU. A unas 10 millas a las afueras de Sacramento que es utilizada por los bomberos como área de estacionamiento para aviones grandes utilizados para combatir incendios. La mayoría de las aeronaves de extinción de incendios más grandes no se han utilizado en los últimos días debido al denso humo que limita la visibilidad.

La compañera de fórmula de Biden, la senadora de California Kamala Harris, regresará a su estado natal el martes para reunirse con el personal del servicio de emergencia para recibir información sobre los incendios forestales del estado.

En 2015, Trump declaró sin rodeos: "No soy un creyente en el calentamiento global, no creo en el calentamiento global provocado por el hombre". Después de que la publicación del informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático concluyó que el cambio climático dañaría la economía, Trump dijo que lo leyó pero que no lo creía. En septiembre de 2019, criticó falsamente el Green New Deal como un esfuerzo que conduciría a “No más vacas. No más aviones ... no más gente, ¿verdad?

Los científicos del clima dicen que el aumento del calor y el empeoramiento de las sequías en California en consonancia con el cambio climático han expandido lo que había sido la temporada de incendios forestales de otoño del estado a todo el año, provocando incendios más grandes, más letales y más frecuentes.

El humo llena el aire en el área de Detroit, Oregon, en la calle principal de Detroit Avenue el viernes 11 de septiembre de 2020./AP

Los cinco incendios más grandes del estado en la historia se han desatado en los últimos tres años, incluido el incendio más mortal, un incendio de 2018 que mató a 85 personas cuando arrasó la ciudad de Paradise en las laderas de Sierra Nevada. Trump durante su visita del lunes otorgó a siete miembros de la Guardia Nacional de California la Distinguished Flying Cross por el rescate de docenas de californianos durante los incendios de Paradise en 2018.

Un análisis realizado en agosto por el investigador del clima y los incendios forestales de Stanford, Michael Goss y otros, encontró que un aumento de casi 2 grados (1 Celsius) en las temperaturas otoñales y una caída del 30 por ciento en las precipitaciones ha duplicado con creces la cantidad de días otoñales con un clima extremo de incendios. los últimos 40 años.