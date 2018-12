Donald Trump recupera un tuit de Obama sobre la migración

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha soltado Twitter en las últimas horas para arremeter en contra de los demócratas que se oponen al financiamiento de la construcción del muro y cuyo desacuerdo en el Congreso ha provocado un cierre parcial de gobierno en EU.

Luego de una serie de tuits, el presidente de Estados Unidos recuperó uno de 2011 del expresidente Barack Obama en el cual habla de la necesidad de acaba con la migración ilegal. A esto, Trump contestó "Totalmente de acuerdo".

Este tuit de Barack Obama al que Donald Trump hace referencia se publicó durante su tercer discurso del Estado de la Unión, una especie de informe que da el presidente de Estados Unidos al Congreso sobre el estado del país, en enero de 2011.

Durante dicho informe, Barack Obama hizo referencia a la necesitad de detener la inmigración y proteger las fronteras, pero también habló de no dejar ir a migrantes

capacitados que iban a Estados Unidos en busca de una mejor educación.

Donald Trumpo dijo esta semana que no cederá a las presiones y que no habrá reapertura del gobierno hasta que no tenga un muro.