Donald Trump reporta estar "más feliz" ahora que no tiene redes sociales

El ex presidente Donald Trump "se siente más feliz" desde que dejó la Casa Blanca en Estados Unidos en parte porque no está en las redes sociales, dice su ex asistente de campaña.

"El presidente ha dicho que se siente más feliz ahora que en algún tiempo", dijo el ex estratega de campaña de Trump Jason Miller en una entrevista con el Sunday Times del Reino Unido.

Donald Trump fue prohibido en Twitter, Facebook y otras plataformas de redes sociales después del asedio al Capitolio de Estados Unidos el mes pasado.

"Él ha dicho que no estar en las redes sociales y no estar sujeto a la odiosa cámara de resonancia en la que se vuelven las redes sociales con demasiada frecuencia ha sido realmente bueno", dijo Miller al medio.

Eso es algo que la Primera Dama [Melania] también ha respaldado. Ella ha dicho que le encanta, que él es mucho más feliz y se divierte mucho más, dijo el ex ayudante.

Trump también se ha beneficiado de no estar más bajo las presiones del cargo más alto, dijo Miller. Desde que Trump dejó la Casa Blanca, ha sido "la primera vez en años que veo al presidente realmente relajado", dijo Miller al periódico.

Solo otras 45 personas en la historia de Estados Unidos han experimentado lo que es tener el mundo sobre sus hombros. . . y poder exhalar, sabiendo que no todo depende de ti, por primera vez en cuatro años.

Mientras tanto, Trump compartió "algunos momentos muy tiernos" con su familia cuando se fue de Washington, DC, a su resort Mar-a-Lago en Florida, dijo Miller.

Fue divertido tener un asiento en primera fila para eso. Las emociones recorrieron toda la gama.

"Algunas personas estaban muy tristes por haber llegado este día, pero había un sentimiento de orgullo de que este fuera el primer mandato más exitoso en la historia presidencial de Estados Unidos ”, dijo Miller.