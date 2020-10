Donald Trump se burla del error de Joe Biden al confundirlo con George Bush

Estados Unidos.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se burló el lunes del candidato demócrata Joe Biden por parecer llamarlo George.

Biden, de 77 años, cometió un error mientras se dirigía virtualmente a un concierto celebrado para recaudar fondos para su campaña.

No porque me esté postulando, sino porque contra quién me estoy postulando, esta es la elección más importante en mucho, mucho, mucho tiempo, dijo Biden mientras se sentaba junto a su esposa, Jill.