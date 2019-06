Donald Trump tiene 16 acusaciones de conducta sexual inapropiada

Estados Unidos.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, suma 16 acusaciones de conducta sexual inapropiada en su contra. La última mujer en revelar los abusos del mandatario fue la famosa escritora y columnista E. Jean Carroll.

Carroll fue víctima de un ataque sexual del, entonces famoso magnate inmobiliario, en los años 90`s en el mismo día que se conocieron. Ella relató para el The New York Magazine, que al verse se reconocieron de inmediato, pues ella conducía un programa de televisión y él ya era reconocido en el ámbito empresarial. En ese momento pensó que era un hombre atractivo

Trump al conocer a Carroll le preguntó “¡Eh, eres esa dama del consejo!” y le pidió que le ayudará a comprar un regalo. La escritora cuestiono para quien se trataba el regalo y si no tenía un asistente que se hiciera cargo de esas cosas, al cabo de una breve conversación se dirigieron a una tienda de lencería.

De entre tres cajas que se encontraban en el mostrador, Trump eligió una que contenía un traje transparente de encaje lila con gris y le pide a Carroll que se lo probara, al tiempo de que tiraba de ella para llevarla a los vestidores. Al creer que era una broma la escritora río y comenta el gran tamaño de la prenda.

Carroll creyó que ese momento seria gracioso pues haría que el magnate se probara la prenda por encina de la ropa, sin embargo, los hechos fueron opuestos a la imaginación de la escritora.

Al cerrar las puertas del probador, Trump se abalanzó sobre Carroll golpeando su cabeza e intento besarla. Ella detalla que en ese momento no pudo hacer más que empujarlo y reír por la sorpresa. Él le sujeta los brazos y la vuelve a empujar contra la pared.

“Toma mis dos brazos y me empuja contra la pared por segunda vez, y, cuando me doy cuenta de lo grande que es, me sostiene contra la pared con su hombro y mete la mano debajo del vestido de abrigo y me baja las medias.”