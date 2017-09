Donarán 5.7 millones de dólares para afectados en Cuba

La Habana, Cuba.-El Programa Mundial de Alimentos (PMA) está movilizando 5,7 millones de dólares para entregar a Cuba una ayuda de emergencia a los afectados por el huracán Irma, dijo este sábado en La Habana, David Beasley, su director ejecutivo.

El PMA "está comprometido con las personas afectadas por el huracán Irma en Cuba y listo para apoyar al Gobierno cubano en sus esfuerzos de recuperación", dijo Beasley.

El directivo se reunió con las principales autoridades cubanas y anunció que el PMA, parte de Naciones Unidas, ya dispone en Cuba de 1.606 toneladas de alimentos y que ha dispuesto 1,5 millones de dólares de su fondo de emergencias para comprar alimentos adicionales.

Un comunicado del PMA entregado a la prensa, indicó que "la operación iniciará de manera inmediata con la distribución gratuita de una ración de arroz y frijoles en las zonas de mayor prioridad" y que beneficia a 664.000 personas.

Irma azotó 14 de las 16 provincias cubanas entre viernes y domingo pasados, con vientos huracanados, lluvias y penetraciones marinas, que causaron cuantiosas pérdidas aún no contabilizadas en la agricultura, las viviendas, las comunicaciones y el sector energético.

Vía @Eliavelia Impactante vídeo en La Habana, Cuba, anegada tras paso del huracán Irmapic.twitter.com/fF6f4h9cOa — Juan José Colmenárez (@jjcolsa) 11 de septiembre de 2017

"La magnitud de la devastación provocada por Irma requiere que trabajemos juntos para asegurar una recuperación inmediata y que las personas vuelvan a disponer de agua, alimentos, techos y que la economía vuelva a restablecerse", dijo Beasley

Informó que la agencia está movilizando fondos para completar el monto total previsto de la operación y extender el apoyo durante cuatro meses con énfasis en escolares, niños menores de cinco años y ancianos.

#Cuba La Habana muestra sus heridas... las que provocó el #HuracanIrma y las otras, las que han dejado décadas de deterioro y desidia pic.twitter.com/HvfS0Yf3In — Yoani Sánchez (@yoanisanchez) 10 de septiembre de 2017

En la tarde, el director ejecutivo recorrió el barrio de Jaimanitas en el oeste de La Habana, que fue anegado por aguas marinas y las autoridades tuvieron que evacuar a 600 personas a lugares seguros.

"Fui gobernador del estado de Carolina del Sur, y tuve que evacuar a millones de personas, así que entiendo completamente la tragedia que está sucediendo aquí", dijo Beasley.

"En momentos como este, todos ponemos de lado nuestras diferencias políticas y nos unimos por el bien común y si no hubiera sido por el trabajo del Gobierno cubano con las personas, el impacto hubiera sido mucho peor", enfatizó.

HECHOS RELACIONADOS

Millonario recibe a 70 niños sin hogar tras huracán Irma

Florida.-Los niños adoptivos no reciben muchos descansos, especialmente en medio de un desastre natural. Pero un millonario de la Florida no sólo ha dado 70 de ellos algunos recuerdos asombrosos, él ha restaurado nuestra fe en la humanidad.

Millonario de Boca Raton recibe en su casa a 70 niños sin hogar tras el paso de Irma https://t.co/hQVl2kS0rL #Florida Tomás Manrique Miami pic.twitter.com/hyrpcAX3mv — Tomás Manrique Miami (@TManriqueMiami) 15 de septiembre de 2017

Cuando la tormenta se precipitó en el área de Miami, los 70 niños adoptivos de la Aldea Infantil SOS de la Florida fueron trasladados a un refugio de emergencia. Pasaron cinco días allí, pero cuando la tormenta pasó por fin, supieron que su casa estaba sin electricidad y que los niños, que no tenían dónde ir para empezar, estaban enredados.

Escriba Marc Bell , un millonario y miembro del consejo de su comunidad de cuidado de crianza temporal. Al enterarse de su difícil situación, abrió las puertas de su mansión de 30,000,000 de pies cuadrados y recibió a todos los niños.

Ha sido, en todos los casos, un buen momento.

Millonario de Boca Raton recibe en su casa a 70 niños sin hogar tras el paso de Irmahttps://t.co/mZGi2FesIu pic.twitter.com/QIZIDf4Q3C — el Nuevo Herald (@elnuevoherald) 15 de septiembre de 2017

Tenemos a Bobby el tipo de globo que viene más tarde para entretenerlos. Ayer, durante la cena, tuvimos un cantante que toca la guitarra y cantaba canciones con ellos ".

Esto es algo de lo se esta viviendo por el huracán Irma aqui en Boca Raton FL .. pic.twitter.com/MG0FcgEn2H — Juanita Sánchez (@JlcsJuanita) 10 de septiembre de 2017

Como si eso no fuera suficiente, también hay una habitación en la casa llena de juegos de arcade y billar y mesas de hockey de aire.

Bell, ex propietario de la revista Penthouse, dice que no está claro cuánto tiempo pasarán los niños en su casa.

Ahora en boca ratón Florida! El Irma golpea. pic.twitter.com/QL4opZhoLm — HENRY FORERO (@HENRYFOREROJ) 9 de septiembre de 2017

Mientras tanto, ha creado una página de GoFound para ayudar a que la comunidad de acogida vuelva a ser habitable.