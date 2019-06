Dos barcos petroleros sufren daños en Estrecho de Ormuz

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Estados Unidos responsabilizó a Irán de los supuestos ataques contra dos barcos petroleros perpetrados el jueves cerca del estratégico Estrecho de Ormuz, y acusó a la nación árabe de emprender una campaña para “escalar las tensiones” en una región crucial para el abastecimiento mundial de energía.

La Marina Armada de Estados Unidos se apresuró a brindar asistencia a las embarcaciones siniestradas en el Golfo de Omán, frente a las costas de Irán, en donde uno de los barcos estaba envuelto en llamas. Los operadores de ambos buques no dieron una explicación inmediata sobre qué o quién fue responsable del daño en contra de MT Front Altair, de bandera noruega, y el japonés Kokuka Courageous. Ambas embarcaciones transportaban productos petroleros, y el Front Altair ardió durante horas, enviando una densa columna de humo negro.

El secretario de Estado de Estados Unidos Mike Pompeo dijo que la evaluación de su país sobre la participación de Irán se sustenta, parcialmente, en información de inteligencia, además del nivel de pericia que requirió la operación. También se basa en incidentes recientes en la región que Estados Unidos también atribuyó a Irán, incluyendo el uso de minas lapa _ diseñadas para adherirse de forma magnética al casco de una embarcación _ para atacar cuatro buques petroleros frente al puerto emiratí de Fuyaira, ubicado a poca distancia del incidente del jueves, y un ataque con explosivos contra un oleoducto saudí perpetrado el mes pasado por combatientes respaldados por Irán, añadió Pompeo.

“En conjunto, estos ataques no provocados presentan una clara amenaza a la paz y seguridad internacional, un ataque descarado a la libertad de navegación y una campaña inaceptable para escalar las tensiones por parte de Irán”, dijo Pompeo. No presentó evidencia, no dio detalles sobre algún plan ni respondió preguntas.

Irán negó cualquier participación en los ataques del mes pasado y su canciller dijo que es sospechoso el momento en que ocurrieron los incidentes, debido a que el primer ministro japonés Shinzo Abe estaba en una reunión con el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Khamenei, en Teherán.

En esta imagen sin fecha de la Misión de Emiratos Árabes Unidos ante Naciones Unidas, publicada el jueves 6 de junio de 2019, restos del petrolero saudí Amjad en aguas cerca del puerto de Fuyaira, Emiratos Árabes Unidos. (Misión de Emiratos Árabes Unidos ante Naciones Unidas vía AP)

Pompeo destacó que Abe le pidió a Irán que se involucre en negociaciones con Washington pero que Teherán “rechazó” la propuesta.

Los supuestos ataques ocurrieron la madrugada del jueves a unos 40 kilómetros (25 millas) de la costa sur de Irán. El Front Altair, cargado con nafta de los Emiratos Árabes Unidos, solicitó ayuda por radio después de que se presentara el incendio. Poco después, el Kokuka Courageous, que transportaba metanol de Arabia Saudí y Qatar, también envió una señal de ayuda.

Frontline, la firma que opera el Front Altair, dijo a The Associated Press que una explosión fue la causa del incendio. Sus 23 tripulantes —de Rusia, Filipinas y Georgia— fueron evacuados al navío Hyundai Dubai, añadió.

En esta imagen sin fecha proporcionada por la Misión de Emiratos Árabes Unidos ante Naciones Unidas, publicada el jueves 6 de junio de 2019, se ve el daño causado al petrolero de propiedad emiratí A. Michel cerca del puerto de Fuyaira, en Emiratos Árabes Unidos. . (Misión de Emiratos Árabes Unidos ante Naciones Unidas via AP)

BSM Ship Management dijo que el Kokuka Courageous sufrió daños en el casco y que sus 21 marineros filipinos fueron evacuados. Uno de ellos tenía lesiones leves.

De acuerdo con un funcionario estadounidense, la evidencia preliminar indica que el ataque contra el Kokuka Courageous fue llevado a cabo por Irán con una mina similar a la que fue usada contra buques petroleros cerca de EAU el mes pasado. El funcionario, que se negó a proveer detalles o evidencia, habló bajo condición de anonimato para poder discutir hallazgos iniciales que no se han hecho públicos.