Dos hermanas se encuentran 53 años después gracias al Covid-19 en Nebraska

Nebraska.- Dos hermanas de Nebraska que se separaron hace 53 años ahora se reúnen gracias al coronavirus. Doris Crippen, de 73 años, dijo que había contraído lo que pensaba que era gripe en mayo.

Debido a lo débil que la hacía, terminó cayéndose y rompiéndose el brazo, enviándola a la sala de emergencias y, finalmente, terminaría por encontrar a su hermana de una manera insólita.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Resultó que tenía coronavirus y tuvo que pasar casi 30 días en el hospital recuperándose, dijo Crippen. Después de ser liberada, Crippen fue a los Jardines Dunklau de Fremont Methodist Health para recibir rehabilitación en su brazo.

Fue allí donde encontró una maravillosa sorpresa. Bev Boro, de 53 años, ha sido asistente de medicamentos en Dunklau Gardens en Fremont durante 22 años y cuando se encontró con el nombre de Crippen en una tabla de pacientes, lo reconoció de inmediato.

"No podía creerlo", dijo Boro en una conferencia de prensa el 22 de julio. "Pensé, 'Dios mío, creo que esta es mi hermana'".

Las dos mujeres tienen el mismo padre pero madres diferentes, y no se parecen en 53 años, cuando Boro era un bebé. Crippen vivía con su madre, pero Boro y cuatro de sus 14 hermanos fueron separados por el estado y fueron adoptados cuando ella tenía 6 meses.

#Historias #circula en las #redes La internaron con Covid-19 y la enfermera que la cuidó resultó ser su hermana... Publicada por Yoactun Q ROO en Domingo, 2 de agosto de 2020

El 27 de junio, Boro decidió arriesgarse y confirmar que Crippen era quien ella creía que era. Como Crippen tiene problemas de audición, Boro entró en su habitación con una pizarra y escribió el nombre de su padre.

Crippen confirmó que era su padre. "Me señalé a mí mismo ... y dije:" ¡Eso también es mío! "... Tengo los ojos de nuestro padre", dijo Boro. "Casi me caigo de la silla y me eché a llorar", dijo Crippen. "Fue un sentimiento feliz encontrar a mi hermana. Han pasado 53 años desde que era una bebé y la abracé".

Crippen había intentado encontrar a sus hermanos varias veces a lo largo de los años, pero fracasó. "Es increíble ... realmente abrumador, después de tantos años", dijo Crippen. "Nunca pensé que la encontraría de nuevo".

Boro, por otro lado, había rastreado a la mayoría de sus hermanos, y ahora puede reunir a Crippen con los miembros de la familia que Crippen pensó que había perdido. Ahora están tratando de planear una reunión familiar.

"Fue la bendición del Señor que me enviaran aquí", al centro de rehabilitación, "porque si no me hubieran enviado aquí, no la habría encontrado", dijo Crippen.

Te puede interesar:

Cápsula Dragon Endeavour de SpaceX regresa con éxito a la Tierra

Tormenta tropical "Isaías" se desplaza por EU sin afectar a México: Conagua

Isaías se aproxima a Florida degradado a tormenta tropical