Dos niñas logran que Burger King deje de regalar juguetes

Inglaterra.- Dos hermanas han reunido más de 400,000 firmas en su petición contra el uso de juguetes de plástico en las comidas de los niños. Ella y Caitlin McEwan, de nueve y siete años, quieren que los regalos de McDonald's y Burger King se hagan con materiales sostenibles para proteger el medio ambiente.

Han sugerido libros o juegos de cartón como alternativa. Las cadenas de comida rápida dijeron que estaban buscando otras opciones. Ella dijo: "Comenzamos a pensar en el medio ambiente cuando estábamos [estudiándolo] en la escuela".

A veces me gusta comer en McDonald's y Burger King, pero no me gustan los juguetes, son realmente malos para el medio ambiente.