Dos policías de Washington se quitan la vida luego de la toma del Capitolio en Estados Unidos

Estados Unidos.- Dos policías de Washington, Jeffrey Smith y Howard Liebengood, se quitaron la vida luego de verse rebasados por los atacantes en el asalto al Capitolio el pasado el pasado 6 de enero y que resgistró en es momento cinco personas muertas.

Jeffrey Smith, se quitó la vida el pasado 15 de enero, tenía 35 años, llevaba 12 trabajando como Policía en Washington, mientras que Howard Liebengood, de 51 años, hizo lo mismo solo cuatro días después del asalto al Capitolio, según lo publicado por Huffington Post.

Cabe mencionar que estas muertes se suman, además, a la de Brian Sicknick, de 42 años, quien falleció por las heridas provocadas por los asaltantes mientras él trataba de sofocar los disturbios en el Capitolio.

Robert J. Contee, jefe interino de la Policía de Washington, dijo a un comité de la Cámara de Representantes que dos policías se quitaron la vida después de responder al asalto al Capitolio de Estados Unidos a principios de enero.

Piden disculpas por errores en seguridad durante asalto

Yogananda Pittman, jefa interina de la Policía del Capitolio se disculpó este martes 26 de enero por no haber estado preparados a pesar de las advertencias de que supremacistas blancos y otros grupos ultraderechistas atacarían al Congreso.

Pittman, en un testimonio preparado ante el Congreso, dijo que la Policía del Capitolio “no cumplió sus propios estándares elevados ni los de ustedes”. Mencionó varios errores: no tener suficientes agentes ni provisiones disponibles, no proseguir con la orden de cierre total que ella emitió durante el sitio y no contar con un plan de comunicaciones suficiente para una crisis.

Sabíamos que grupos milicianos y de supremacistas blancos iban a asistir”, escribió Pittman. “Sabíamos además que algunos de esos participantes tenían intención de traer armas de fuego y otras al mitin. Habíamos que era muy posible que hubiera violencia y que el Congreso era el blanco”.

Sus admisiones tienen lugar en momentos en que las agencias federales investigan una serie de amenazas contra miembros del Congreso y cuando se acerca la fecha de inicio del segundo juicio político contra Donald Trump.

Un funcionario policial dijo a The Associated Press que las autoridades han detectado conversaciones preocupantes sobre matar a legisladores o atacarlos afuera del Capitolio.

El día después de los disturbios, el entonces policía del Capitolio, Steven Sund, dijo que su fuerza “tenía un sólido plan establecido para enfrentar esperadas actividades relacionadas con la Primera Enmienda”. Sund renunció poco después, al igual que los sargentos de armas del Senado y la Cámara de Representantes.

Por su parte policías que hablaron con la AP han dicho que se vieron superados por los alzados que en muchos casos estaban mejor armados que ellos. Los agentes dijeron no haber recibido plan alguno por adelantado y tampoco de comunicaciones durante los disturbios.

Además de los agentes, durante el asalto murieron cuatro de los manifestantes que irrumpieron por la fuerza en la sede del poder legislativo de los Estados Unidos.