Dos tiroteos en un día en Francia; no descartan atentados

Toulouse, París.-Según medios de la prensa francesa, se avisaron dos hombres que intentaron irrumpir en la conocida plaza Abbal mientras conducían una moto y dispararon armas de fuego a un grupo de gente que se encontraba en la locación.





Los policías centrados en el área de los sucesos. Foto: infobae.com

Un gran número de policías acudió a la escena del crimen y se ha abierto una investigación para encontrar a los responsables.

Fusillade à Toulouse : le quartier de la Reynerie toujours bouclé, après la fusillade qui a fait 1 mort et 6 blessés. (@France3MidiPy) pic.twitter.com/9oDhepVy2r — Infos Françaises (@InfosFrancaises) 3 de julio de 2017

La investigación será liderada por el organismo local Haute-Garonne, quienes dictan que no es seguro que se trate de un atentado terrorista o un acto delictivo casual: "No se descarta ninguna pista, pero en este momento, no hay elementos terroristas", afirmaron estas autoridades.

Desafortunadamente ya son dos los tiroteos efectuados en menos de un día. Foto: infobae.com

En tan sólo cuestión de horas antes otro tiroteo había captado la atención de los medios, por haberse consumado actos del mismo tipo en menos de un día en suelo francés.

El día domingo dos hombres igualmente encapuchados dispararon contra la gente que se congregaba en una mezquita de Créteil.Se sospecha de los sucesos están relacionados a ajustes de cuentas entre pandillas.

Con información de Infobae.com