Dr. Bill Kirby exalcalde de Auburn, California muere en accidente aéreo a los 72 años

California.-Muere en accidente aéreo, el Dr. William Kirby, alcalde de Auburn, California, quien renunció a su cargo la semana pasada después tener una intensa controversia por haber compartido un meme que criticaba a Donal Trump.

Así lo dio a conocer el consultor político Jeff Raimundo quien compartió la declaración oficial de la familia del Dr. Kirby.

“Nuestra familia está devastada por esta trágica noticia. Bill dedicó décadas de apoyo entusiasta y amoroso a su familia, sus pacientes y la comunidad de Auburn que tanto amaba. Lo extrañaremos inmensamente, pero nos consuela saber que murió mientras volaba, uno de los otros amores de su vida ".

Según el reporte, él se estrelló alrededor de las 10:30 am del sábado, poco después de salir del Aeropuerto Municipal de Auburn. Un segundo pasajero, que no ha sido identificado, sufrió heridas leves, según Cal Fire. La Oficina del Sheriff del Condado de Placer y la Junta Nacional de Seguridad del Transporte están investigando la causa del accidente. No se sabía si Kirby estaba pilotando la avioneta.