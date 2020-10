"Duele que hablen de mí como un racista": Donald Trump en el debate presidencial

Nashville, Tennessee.- El segundo y último debate presidencial de cara a las elecciones pesidenciales del 3 de noviembre, realizado en Nashville, Tennessee, Estados Unidos, tuvo como temas centrales la "lucha contra el covid-19", "familias estadounidenses", "Cambio climático" y " Seguridad nacional y Liderazgo", aunque una de los momentos más relevantes fue la situación racial en el llamado país de las oportunidades.

Justo al inicio de esta sección del evento, el aún mandatario en la Casa Blanca intentó dar la vuelta demeritando a Joe Biden, como ya lo había hecho en más de una ocasión.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Jamás hizo nada por los afroamericanos”, dijo justo antes de resaltar que ningún otro presidente en EEUU ha sido mejor que él, “tal vez solo Abraham Lincoln", cerró.

La participación del demócrata Biden comenzó con un corto y emotivo discurso en el cual habló sobre algunas "verdades" de las personas afrodescendientes, aspectos culturales lamentables que los padres enseñan a sus hijos: Como no meter la mano a la guantera mientras maneja, no usar capucha al cruzar la calle, etc.

Ante esto, el republicano externó que algunas de sus decisiones han sido de suma ayuda a la comunidad afroamericana, sin embargo no mencionó ninguna para corroborarlo. Justo después dijo en tono de burla que se postuló a la presidencia gracias a Obama y biden, pues no hicieron nada durante su mandato federal.

La cereza sobre el pastel en el tema fue el último comentario de Donald Trump, que aseguró no ser racista.

Yo creo que soy la persona menos racista de este lugar(...)Me duele que hablen de mí como un racista", dijo.

Otros temas

En relación al tema de migración, trump acusó a su rival de construir las jaulas donde fueron encerrados inmigrantes latinoamericanos que cruzaron la frontera.

¿Por qué no dices algo, ¿quién construyó esas jaulas, Joe?", preguntó Trump a su rival político.

Por otro lado, afirmó que tienen un gran momento en tema de migración, pues durante su gobierno se han levantado kilométros del muro fronterizo.

Fueron coyotes y cárteles los que trajeron a esa gente", afirmó el republicano en un intento de deslindar responsabilidad al respecto.

El demócrata Joe Biden replicó que el tema verdaderamente importante son los pequeños niños que fueron separados por sus padres y cómo podría ser solucionado el problema, al contrario de lo hablado por su oponente.

El candidato aseguró que mandará una iniciativa al congreso estadounidense para intentar recibir a los niños que ingresaron al país, generando un reencuentro con sus familiares.

Ante esto, trump rspondió que destruyó "leyes horribles" de la administración Obama, mientras acusó a Biden de contribuir en ello, pues entonces era el vicepresiente.