Duras críticas a Trump por avivar postura antimusulmana

WASHINGTON. - El presidente Donald Trump avivó el miércoles las mismas posturas anti islámicas que expuso durante su campaña al retuitear una serie de videos provocadores de un grupo marginal británico en los que pretendían mostrar los actos de violencia que cometen los musulmanes.

Los tuits generaron fuertes críticas por parte de la oficina de la primera ministra británica Theresa May, que señaló que "el presidente se equivocó al hacer eso". El portavoz de May, James Slack, dijo que el grupo ultraderechista británico Britain First (Gran Bretaña primero) busca la división por medio del uso de "discursos de odio que venden mentiras y avivan las tensiones".

Theresa May criticó duramente al mandatario. Foto: AP

Trump se desvió de temas como los impuestos, Corea del Norte y otros problemas que enfrenta su gobierno para compartir tres videos tuiteados originalmente Jayda Fransen, directora adjunta del grupo británico. No está claro qué fue lo que lo llevó a los videos, aunque uno de ellos fue compartido un día antes por la comentarista conservadora Ann Coulter.

La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, dijo que Trump simplemente promovía la seguridad fronteriza e insinuó que verificar el contenido de los videos no era una de sus principales preocupaciones.

"Sea o no un video real, la amenaza sí lo es y de eso es de lo que habla el presidente", declaró.

.@Theresa_May, don’t focus on me, focus on the destructive Radical Islamic Terrorism that is taking place within the United Kingdom. We are doing just fine! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 de noviembre de 2017

Los tuits decían: "VIDEO: ígrupo islámico empuja a un adolescente de la azotea y lo mata a golpes!", "VIDEO: íMusulmán destruye una estatua de la Virgen María!" y "VIDEO: íInmigrante musulmán golpea a un niño holandés en muletas!"

Los comentarios antimusulmantes fueron uno de los sellos distintivos de Trump durante su campaña presidencial, y en el pasado ha retuiteado publicaciones incendiarias de cuentas polémicas de Twitter, incluidas algunas con nexos aparentes a grupos de nacionalistas blancos. Como mandatario ha intentado prohibir que habitantes de algunos países musulmanes viajen hacia Estados Unidos.

VIDEO: Muslim Destroys a Statue of Virgin Mary! pic.twitter.com/qhkrfQrtjV — Jayda Fransen (@JaydaBF) 29 de noviembre de 2017

Hizo su promoción de los videos dos días después de burlarse de la senadora demócrata Elizabeth Warren al llamarla "Pocahontas" durante un evento en la Oficina Oval en el que se homenajeó a héroes de guerra indígenas estadounidenses, lo que generó críticas de indígenas y políticos de ambos partidos.

Britain First se opone a lo que llama la "islamización" de Gran Bretaña. Ha postulado candidatos para elecciones locales y nacionales sin mucho éxito, y ha realizado campañas en contra de la construcción y expansión de mezquitas.

Los retuits de Trump le proporcionaron una gran plataforma a un grupo que era relativamente desconocido. Cada uno de los videos fue compartido más de 10.000 veces, y Fransen ganó casi 10.000 seguidores en Twitter durante las horas posteriores a los retuits del mandatario. Le agradeció al mandatario en la red social con un mensaje: "íDios te bendiga Trump!".

VIDEO: Islamist mob pushes teenage boy off roof and beats him to death! pic.twitter.com/XxtlxNNSiP — Jayda Fransen (@JaydaBF) 29 de noviembre de 2017

El exlíder del Ku Klux Klan, David Duke, también acogió los videos al tuitear que Trump era "criticado por mostrarnos lo que las noticias falsas no enseñan. íGracias a Dios por Trump! íPor eso lo amamos!"

Los grupos de defensa de los derechos civiles no tardaron en expresar sus críticas.

El director ejecutivo del Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas, Nihad Awad, dijo en un comunicado que Trump "claramente le dice a su base de seguidores que deben odiar al islam y a los musulmanes".

Pero ni trump q es criticado y ofendido por la opinon publica y los politicos del pais se creen tan intocables q ni las criticas pueden aguantar cuando es parte de la libre expresion — Beatriz (@romeroventura77) 29 de noviembre de 2017

La Unión Americana de Libertades Civiles escribió en Twitter: "El prejuicio de Trump contra los musulmanes lo revela por completo, y sus tuits de hoy buscan promover el miedo y los prejuicios".

Existen alrededor de 3,45 millones de musulmanes en Estados Unidos, de acuerdo a un informe que el Pew Research Center publicó en agosto.

En otros hechos

¿Te quitará Trump la contraseña de tus redes sociales?

La medida considerada por el gobierno de Donald Trump será aplicable a los ciudadanos de los siete países de mayoría musulmana, aclaró la embajada de EU en México

Estados Unidos.- La embajada de Estados Unidos en México mencionó que las autoridades migratorias aún no comienzan a solicitar contraseñas de redes sociales a solicitantes de visa.

Esto luego de que el gobierno del presidente Donald Trump considerara pedir cuentas y contraseñas de redes sociales de las personas que soliciten un visado.

Donald Trump

En caso de realizarse tal medida, será aplicable a los ciudadanos de los siete países de mayoría musulmana, según señaló la embajada de ese país.

El secretario de Seguridad Nacional de EU, John Kelly, fue quien planteó la idea de solicitar contraseñas en una comparecencia ante la Cámara de Representantes.

Según Kelly, la medida se considera para el proceso de “escrutinio extremo” para refugiados e inmigrantes de los siete países de mayoría musulmana, por ahora congelado en tribunales, pero no exclusivamente.

El funcionario argumentó que, en “países fallidos”, conseguir información fiable es muy complicado, y que investigar sus redes sociales sería muy importante. “Francamente creo que no es suficiente [creer en la palabra de la gente], ciertamente el presidente Trump cree que no es suficiente. Así que quizá tendremos que añadir algunas capas más [de seguridad]”, explicó.

“Queremos ponernos en sus redes sociales, con contraseñas: ‘¿Qué haces? ¿Qué dices?’”, dijo el secretario. A los que no cooperen con las autoridades en este rubro, la respuesta será la misma: “Que pase el siguiente”.

Además de las contraseñas, también podrían llegar a solicitar historial y situación financiera antes de tomar una decisión sobre la admisión, o no, de cada solicitante, para ver hacia dónde van sus envíos de dinero.

Gunther Chesnut, abogado de inmigración en Estados Unidos, aseguró que la orden ejecutiva que suspende la entrada a la Unión Americana a ciudadanos de siete países musulmanes hecha por el presidente Donald Trump, y que fue cancelada temporalmente por un juez federal, no afecta a mexicanos.

Informó que tener un meme en algún dispositivo electrónico no es motivo para impedir la entrada a esa nación.

En entrevista con el sitio viveUSA, de EL UNIVERSAL, el abogado aseguró que a pesar de que la orden ejecutiva dictada por el presidente estadounidense no afecta de manera directa a los mexicanos, puede tener repercusiones en el tipo de preguntas que los oficiales de migración puedan hacer en las aduanas.

El litigante aseguró que tener memes en celulares o tabletas electrónicas o tener alguna idea política no es suficiente para no dejar a una persona entrar a Estados Unidos, sólo en los casos en los que “se demuestre violencia o algún tema terrorista”.

Gunther Chesnut señaló que aquellos mexicanos que sean residentes permanentes deben tener cuidado en las actividades que realizan en EU, puesto que actos como beber al conducir, violencia doméstica, o no realizar declaraciones anuales de impuestos, pueden ser motivo para perder el permiso para vivir y trabajar en Estados Unidos e iniciar un juicio de deportación.

En el caso que una persona esté en el país del norte con visa de turista tiene que tener mucho cuidado con lo que pregunta a los oficiales de migración, puesto que no debe dar motivo para que el agente migratorio crea que se tienen intenciones de quedarse en ese país para vivir o trabajar.

“En un caso pasado, un cliente mío que tenía una visa de turista preguntó sobre una visa de trabajo y el oficial le quitó su visa de turista y la canceló. Hay que tener muchos cuidado con estos oficiales”, dijo.

En caso que algún mexicano tenga intenciones de viajar o de realizar algún tramite migratorio, Gunther Chesnut pidió a la población asesorarse con algún especialista de migración o consultar la página del Servicio de Migración y Ciudadanía de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés).

“Siempre se puede contactar a un abogado si tienen planes en especifico para un viaje o para hacer una actividad en especifico. Por ejemplo, los abogados de migración no cobramos mucho para nuestras consultas, y para cuestiones que tienen que ver con una visa o un viaje podemos ayudar”, aseguró.

Trump y Peña

Este domingo, la cadena Fox emitió un avance de la entrevista que le realizó el periodista Bill O´Reilly al presidente de los Estados Unidos Donald Trump. El mandatario expresó sus opiniones sobre los principales temas en la agenda política estadounidense. La nota será transmitida completa este lunes a las 8:00 p. m. hora de Washington.

Entre los temas abordados estuvieron México y la lucha contra el narcotráfico, la inmigración y las ciudades santuario de California, el acuerdo nuclear con Irán, la relación con Rusia y el supuesto fraude electoral que Trump dice haber sufrido en las elecciones del 8 noviembre pasado.

Enrique Peña Nieto. Foto: Twitter

O`Reilly le preguntó a Trump sobre la polémica llamada que el 1 de febrero el mandatario estadounidense mantuvo con el presidente mexicano Enrique Peña Nieto, en la que, según se filtró, el Presidente estadounidense amenazó con enviar tropas a México para detener a los "bad hombres" ("hombres malos", en referencia a los narcotraficantes).

O'Reilly preguntó si esa información -desmentida por ambos Gobiernos- era cierta. Trump se limitó a contestar que los EEUU "tienen que hacer algo sobre los cárteles" y que conversó con Peña Nieto sobre el tema.

"Lo quiero ayudar a hacerlo", dijo Trump. "Creo que es un hombre muy bueno, tenemos una relación muy buena, como usted probablemente sabe. Él parecía tener mucha voluntad de recibir ayuda de nuestra parte, porque él tiene un problema", afirmó.

"Él (Peña) tiene la voluntad de que le ayudemos a terminar con los cárteles delictivos" mencionó Trump.

Amenazas

El líder de Al Qaeda en Yemen difundió un video en que se refiere al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como "ese nuevo tonto en la Casa Blanca", e informa que un reciente operativo estadunidense contra el grupo mató a 25 personas, entre ellas 11 mujeres y niños.

Dirigiéndose a sus seguidores en el video, que fue difundido la tarde del sábado Qassim al-Rimi dice:

"Ese nuevo tonto en la Casa Blanca ha sufrido otro golpe gracias ustedes, en su primera incursión en vuestro territorio".

Al-Rimi identifica a las 25 víctimas del operativo realizado el 29 de enero y asegura que decenas de soldados estadunidenses murieron o fueron heridos.

No se pudo verificar de inmediato la autenticidad de la grabación, pero la voz se asemeja a la de al-Rimi.

El secreto de Trump

Harold N. Bornstein es un médico estadounidense que ha saltado a la fama en las últimas semanas por la importancia de sus pacientes: Donald Trump. Bornstein ha revelado uno de los secretos mejor guardados del presidente de Estados Unidos. Trump, según su médico desde hace más de tres décadas, toma una medicina para el crecimiento del pelo.

Bornstein ha hecho declaraciones a varios medios (entre ellos The New York Times) sobre la salud del presidente americano.

Trump a través de los años. Foto: Twitter

Además del medicamento para el pelo, Trump también se trata para controlar la rosácea, una enfermedad común de la piel, y también una estatina para reducir el colesterol y los lípidos, según el relato de su doctor. La Casa Blanca no se ha manifestado sobre el contenido de las declaraciones.

El nombre del medicamento para el crecimiento del cabello que usa Trump es finasterida, y según su médico es altamente efectiva. El doctor Bornstein ha reconocido que él también toma este producto.

«Tengo todo mi pelo. Él también tiene todo el suyo», declaró.

Bornstein, médico del presidente americano desde el año 1980, también ha señalado que Trump toma una aspirina infantil al día para reducir el riesgo de un ataque cardiaco. Según el médico, Trump está completamente sano y su cuidado médico está «al día».

Peleas y más peleas

Donald Trump no da tregua. El nuevo Presidente de Estados Unidos continúa con una polémica disputa enfrentándose al actor de Hollywood, famoso por su rol en "Terminator", Arnold Schwarzenegger.

En esta oportunidad, el mandatario se fue en picada contra la figura del cine luego de que este lo invitara a "cambiar de trabajos" para que "la gente vuelva a dormir tranquila".

Donald Trump. Foto: Twitter

"Sí, Arnold Schwarzenegger hizo un muy mal trabajo como Gobernador de California y uno peor en 'El aprendiz'... pero por lo menos lo intentó duramente", escribió el magnate neoyorkino esta mañana en su cuenta oficial de Twitter.

Yes, Arnold Schwarzenegger did a really bad job as Governor of California and even worse on the Apprentice...but at least he tried hard!

A principios de año comenzó el conflicto, luego de que Trump criticara al actor al asumir como nuevo conductor del reality de NBC "The Celebrity Apprentice".

Justamente, esta semana se reactivó la polémica, luego de que el Presidente dijera que iba a "rezar" para que el programa logre buena audiencia. Schwarzenegger, quien declaró abiertamente no apoyar al jefe de Estado a pesar de ser republicano, también usó la red social este pasado jueves para pedirle irónicamente que "cambiaran labores".

"Hey Donald, tengo una gran idea. ¿Por qué no intercambiamos trabajos? Tú te haces cargo de la televisión, ya que eres tan experto en los índices de audiencia, y yo me hago cargo de tu trabajo, y así la gente puede finalmente dormir tranquila de nuevo", señaló el intérprete en un video publicado en su Twitter..

Yes, Arnold Schwarzenegger did a really bad job as Governor of California and even worse on the Apprentice...but at least he tried hard! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de febrero de 2017

Donald y Arnold. Foto: Twitter

Famosos contra Trump

Luego de que hace unos días Donald Trump, presidente de Estados Unidos, suspendiera la llegada de refugiados de siete países a su país a través de un decreto, es Angelina Jolie quien a través de un escrito condenó estas acciones de parte del gobernante.

La actriz nominada al Oscar publicó una columna en The New York Times en la que criticó las acciones que Trump ha tenido con las naciones a las que les impidió el ingreso a su país y que en su mayoría son ciudadanos musulmanes.

“Los estadounidenses han derramado sangre para defender la idea de que los Derechos Humanos trascienden la cultura, la geografía, la etnia y la religión. La decisión de suspender el reasentamiento de los refugiados en Estados Unidos y negar la entrada a los ciudadanos de siete países de mayoría musulmana ha sido recibida con impacto por nuestros amigos de todo el mundo”, dijo.

Donald Trump

Jolie explicó en el escrito que la crisis de refugiados que existe actualmente en todo el mundo, así como las amenazas terroristas deben de ser atacadas de otra manera y no impidiendo el paso de personas que han sido obligadas a trasladarse a otros países, aun cuando ellos no lo han querido.

“Nuestra respuesta debe ser medida y debe basarse en hechos, no en miedo. Como madre de seis hijos, todos nacidos en tierras extranjeras y orgullosos ciudadanos estadounidenses, quiero mucho que nuestro país esté seguro para ellos y para todos los niños de nuestra nación", externó.

