Dustin Diamond, de Salvados por la campana, muere a los 44 años tras diagnosticarle cáncer terminal en enero

Estados Unidos.- Dustin Diamond, la estrella original de “Salvados por la Campana", murió este lunes a la edad 44 años al perder la batalla contra el cáncer en etapa 4.

Dustin, mejor conocido por interpretar a Screech, falleció luego de diagnosticársele un cáncer en etapa terminal en el pasado mes de enero, informó su representante a TMZ.

Su condición había empeorado drásticamente durante el fin de semana y le quitaron los tubos de respiración para transportarlo a cuidados paliativos. Su padre y su novia acompañaron al actor hasta el momento de su fallecimiento.

A principios del mes de enero, la estrella de la famosa serie de comedia, ingresó a un hospital de Florida en Estados Unidos por un enorme tumulto en la garganta, por lo que de inmediato acudió hacerse varios estudios.

Tras varios días hospitalizado, a Dustin Diamond le diagnosticaron cáncer en fase 4, por lo que comenzó a recibir tratamientos de quimioterapia, informó su representante.

Dustin ha completado su primera ronda de quimioterapia y su próxima ronda está programada. También comenzará pronto su fisioterapia, dijo el portavoz del actor, Roger Paul, en un comunicado.

"Salvados por la campana" se emitió de 1989 a 1993, y sus derivados incluyen "Salvados por la campana: los años universitarios" y "Salvados por la campana: la nueva clase", ambos protagonizados por Diamond.

Se lanzó una secuela el Peacock este otoño con muchos miembros del elenco original, incluidos Elizabeth Berkley, Mario Lopez, Tiffani Thiessen y Mark-Paul Gosselaar. No se incluyó a Diamond.

Ha aparecido en programas de telerrealidad, ha hecho un video sexual y ha producido un documental revelador en Lifetime TV llamado "The Unuthorized Saved by the Bell Story".