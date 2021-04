EE.UU tomará la decisión de dejar de llamar "aliens" a los migrantes

Estados Unidos.- A los empleados de las dos principales agencias de control de inmigración de Estados Unidos se les ordenó el lunes que dejaran de referirse a los migrantes como "aliens", un término anticuado que muchas personas consideran ofensivo aunque la traducción al español real sea "extranjero o alienado" y no extraterrestre.

Los memorandos emitidos por el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza, así como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, recomiendan que los agentes utilicen en su lugar las palabras "no ciudadano" o "migrante".

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El cambio refleja las pautas establecidas por la administración de Joe Biden, que está revirtiendo muchas de las políticas antiinmigrantes del expresidente Donald Trump.

En lugar de "extranjeros ilegales", que todavía estaba siendo utilizado por algunos funcionarios del gobierno en comunicados de prensa y en otros lugares, los empleados de CBP e ICE deberían utilizar "no ciudadano indocumentado" o "individuo indocumentado", según los memorandos.

Joe Biden ha sido criticado por mantener ciertas posturas migratorias distintivas de Donald Trump. AFP

Leer más: Dinero de venta de droga en EE.UU se utiliza en México como lavado de dinero; reconoce Departamento de Estado

El comisionado interino de la CBP, Troy Miller, dijo que las directivas eran necesarias para "establecer un tono y un ejemplo" en una agencia que incluye a la Patrulla Fronteriza.

"Hacemos cumplir las leyes de nuestra nación y al mismo tiempo mantenemos la dignidad de cada individuo con quien interactuamos", dijo Miller.

"Las palabras que usamos importan y servirán para conferir aún más esa dignidad a quienes están bajo nuestra custodia".

Miles de migrantes aún reclaman beneficios institucionales como el de los "dreamers" o el de asilo político. AFP

Leer más: Barack Obama y el mensaje que dedicó a quienes desconfían aún de la vacuna Covid-19

Los críticos de la administración descartaron las nuevas pautas lingüísticas.

"Usamos el término 'extranjero ilegal' porque están aquí ilegalmente", dijo el senador Tom Cotton, un republicano de Arkansas.

"Este tipo de debilidad y obsesión por la corrección política es la razón por la que estamos teniendo una crisis en la frontera en primer lugar".

Pero un comunicado el lunes de California pareció cumplir con el memorando, que describe el rescate de un "no ciudadano indocumentado perdido" cerca de Ocotillo, California.

El cambio de término se produce cuando la administración de Biden se ocupa de un número récord de niños y adolescentes, en su mayoría de América Central, que buscan ingresar a los EE. UU. Por la frontera suroeste.

México garantiza protección a nueva caravana migrante: AMLO

Según las nuevas directrices, los "niños extranjeros no acompañados" se denominarían "niños no ciudadanos no acompañados", según los memorandos.