EEUU: Senado aprueba propuesta de fondos para frontera

WASHINGTON (AP) — El Senado de Estados Unidos, de mayoría republicana, aprobó el miércoles una propuesta bipartidista de 4.600 millones de dólares para entregar ayuda a la frontera con México antes de que el gobierno federal se quede sin fondos para el cuidado de miles de familias migrantes y niños no acompañados.

La medida aprobada con una mayoría abrumadora de 84-4 votos llega menos de 24 horas después de que la Cámara de Representantes, controlada por demócratas, votara una medida complementaria apoyada por los liberales del partido que se vio amenazada por un veto de la Casa Blanca y el rechazo bipartidista en el Senado.

Los republicanos y la Casa Blanca prefieren por mucho la medida del Senado, pero la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, presiona para una negociación expedita que fusione ambas propuestas _ con la promesa de que los demócratas no consentirán a las demandas para enviar la propuesta del Senado directamente al presidente Donald Trump sin cambios.

La votación del Senado envió la medida a la cámara baja. Los siguientes pasos no son claros, pero Pelosi descartó rápidamente la especulación de que la Cámara de Representantes simplemente aceptará la medida del Senado, que aprobó una comisión clave la semana pasada con un sólo voto en contra. A la pregunta de si la cámara baja aprobaría la propuesta del Senado y se la enviaría a Trump, Pelosi respondió: “No”.

Pelosi llamó a Trump el miércoles por la tarde. “Hay ciertas mejoras que pensamos pueden ser conciliadas”, les dijo Pelosi a reporteros.

Al salir de la Casa Blanca con rumbo a Japón, Trump dijo que aprobar la medida era urgente y pareció dejar la puerta abierta para negociaciones.

Donald Trump. Foto: AP

“Estamos avanzando muy bien con una propuesta bipartidista en el Senado”, dijo Trump. “Está muy avanzada y pensamos que la Cámara se va a reunir con el Senado para finalizarla. Es humanitaria. Es muy importante”.

No está claro cuál será el resultado final. Un estancamiento podría arriesgar la aprobación de la medida, que es necesaria poco antes de que las agencias federales que atienden a migrantes se paralicen por falta de dinero.

El Congreso planea comenzar el receso del 4 de julio en unos cuantos días y la presión es intensa para aprobar la legislación antes de esa fecha. De no concretarse, podría traer consecuencias políticas de ignorar el calvario de niños inmigrantes inocentes que viven en instalaciones federales saturadas y, con frecuencia, inadecuadas.

El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, fustigó la propuesta de la cámara baja la mañana del miércoles. “Es una propuesta que no va a ninguna parte, llena de cosas que el presidente ha indicado que va a vetar”, dijo McConnell.

Al preguntarle horas después si estaba dispuesto a hacer algunos cambios solicitados por la cámara baja, McConnell dijo, “Trabajamos para terminar esta semana y hacerla llegar al presidente”.

“El Senado tiene una buena propuesta de ley. La nuestra es mucho mejor”, les dijo Pelosi a sus correligionarios demócratas esta semana. El miércoles, Pelosi le dijo a The Associated Press que tuvo “una buena conversación” con Trump y que “no sé si el presidente va a aprobar siquiera la propuesta del Senado”.

Ambas medidas incluyen más de 1.000 millones de dólares para albergar y alimentar a migrantes detenidos por la Patrulla Fronteriza y casi 3.000 millones de dólares para atender a niños migrantes no acompañados que fueron entregados al Departamento de Salud y Servicios Humanos. La medida del Senado no es tan estricta con las condiciones para la entrega de fondos para atender a menores no acompañados e incluye fondos a los que se oponen los demócratas de la cámara baja para el Pentágono y para aliviar la presión sobre la nómina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Ambas medidas aseguran que los fondos no podrían desviarse al muro fronterizo de Trump y no entregarían información sobre los tutores de niños inmigrantes para evitar que sean deportados. A Trump se le negarían fondos adicionales para espacio de detención en el ICE.