EEUU apoya los esfuerzos de Ecuador para evitar la pesca ilegal de barcos chinos

Washington, 2 ago (EFE News) .- Estados Unidos respaldó este domingo los esfuerzos del Gobierno de Ecuador para evitar que una flota de embarcaciones con bandera china practique la pesca ilegal alrededor de la Reserva Marina de Galápagos.

En un comunicado, el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, alertó sobre las "prácticas pesqueras depredadoras de China" en la isla de Galápagos.

Apoyamos firmemente los esfuerzos de Ecuador para identificar que las embarcaciones con la bandera de la República Popular China no participen en pesca ilegal, no declarada y no reglamentada", señalaron.