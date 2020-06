EEUU despide a fiscal que ha investigado entorno de Trump

Washington.- El Gobierno de Estados Unidos despidió este viernes por la noche al fiscal federal en Manhattan, Geoffrey Berman, un poderoso funcionario que ha investigado al entorno del presidente, Donald Trump.

El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, anunció en un comunicado que Berman renunciaba a su cargo y que el presidente nominaba en su lugar al actual presidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, en inglés), Jay Clayton, que no tiene experiencia previa como fiscal.

Berman, sin embargo, negó haber renunciado y denunció haberse enterado por el comunicado de que estaba siendo despedido.

No he renunciado y no tengo intención de renunciar, afirmó el fiscal en otro comunicado.