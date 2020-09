EEUU prohíbe las app chinas TikTok y WeChat a partir del domingo

Estados Unidos.- La propuesta de Donald Trump de prohibir el uso de las aplicaciones TikTok y WeChat entrará en vigor el domingo 20 de septiembre "para salvaguardar la seguridad nacional de Estados Unidos", informó el viernes el Departamento de Comercio.

Según el secretario de Comercio Wilbur Ross, la orden se implementará para "combatir la malintencionada colección de 'datos personales' de los ciudadanos estadounidenses por parte de China".

El gobierno había señalado previamente que el uso y descarga de las aplicaciones para comunicarse no sería una transacción prohibida, aunque TikTok podría ver "obstaculizada directa o indirectamente" por la medida. Dijo que las personas que la utilicen para intercambiar mensajes no serán sujetas a sanciones.

Algunos expertos de seguridad han expresado sus preocupaciones de que ByteDance Ltd., la compañía china propietaria de TikTok, podría mantener el acceso a la información de los 100 millones de usuarios de la aplicación en Estados Unidos, lo que crearía un riesgo a la seguridad.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ultimó el pasado mes de agosto el lapso de 90 días para prohibir la aplicación TikTok en Estados Unidos si la compañia ByteDance, dueña de la plataforma, se negaba a vender sus operaciones a una empresa estadounidense.

Será sí que el 20 de septiembre se cumpla la fecha que Trump había dado para que TikTok fuera vendida, sin embargo al no existir propuestas de la empresa China, será en este mes que la plataforma sea vetada de Estados Unidos, perdiendo uno de sus públicos más importantes en el mundo.

Trump advirtió el pasado 13 de septiembre que de no haber propuestas de venta por parte de ByteDance, procederá a prohibir TikTok y algunas otras plataformas de la empresa china, además de que sería vetada en más países como India.

No, no voy a extender la fecha límite, no. Es el 15 de septiembre, no habrá ninguna extensión de la fecha límite de TikTok, aseveró Trump.