EEUU sufre por retraso de pruebas de COVID-19

Washington.- Dos de los tres laboratorios de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) de EE.UU. que crearon los kit de prueba de coronavirus violaron sus propios protocolos de fabricación, lo que supuso que los test enviados a la mayoría de las entidades estatales y locales de salud pública no funcionaron en un principio, señaló la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) citada este sábado por medios locales.

"Los CDC no fabricaron su prueba de acuerdo con su propio protocolo", indicó en una declaración una portavoz de la FDA, Stephanie Caccomo, según el periódico The New York Times.