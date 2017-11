EU impone nuevas sanciones a Norcorea y a empresas chinas

WASHINGTON.- Estados Unidos anunció este martes nuevas sanciones económicas contra 13 empresas norcoreanas y chinas, insistiendo en su objetivo de que un mayor aislamiento internacional de Corea del Norte obligue al líder Kim Jong-Un a negociar un desarme nuclear.

El presidente Donald Trump había declarado el lunes a Corea del Norte como Estado patrocinador del terrorismo, una clasificación que había perdido hace casi una década.

Buscan que Corea del Norte obligue al líder Kim Jong-Un a negociar un desarme nuclear.(Foto: AFP)

Las sanciones aprobadas el martes están centradas principalmente contra empresas "que comercian con Corea del Norte por montos acumulados que alcanzan centenares de millones de dólares", anunció en un comunicado el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin.

"Sancionamos compañías de embarque y transporte, así como sus buques, que facilitan el comercio de Corea del Norte y sus maniobras engañosas", añadió.

Trump prometió también el lunes que el anuncio de sanciones sería el primero de una serie de medidas en su "campaña de presión máxima para aislar al régimen asesino" de Pyongyang.

Las nuevas medidas se construyen sobre directivas estadounidenses ya establecidas contra el comercio con Corea del Norte.

Pero más significativamente expanden el número de empresas chinas acusadas de hacer negocios con Pyongyang, luego de sancionar en junio al Bank of Dandong, una institución china señalada de ser un canal financiero de las ambiciones nucleares norcoreanas.

Donald Trump había declarado el lunes a Corea del Norte como Estado patrocinador del terrorismo. (Foto: AFP)

Estados Unidos teme que Pekín, prácticamente el único aliado de Pyongyang, no está listo para tomar duras medidas contra el líder norcoreano Kim Jong-Un, a pesar de una positiva reunión de Trump con el presidente chino Xi Jinping este mes.

China ha sido reacia a cortar el suministro de crudo a través de un oleoducto hacia la única refinería de Corea del Norte, por temor a que un colapso del régimen genere desórdenes en la frontera.

En total, las nuevas medidas añaden a una persona, 13 empresas comerciales y 20 embarcaciones a las listas de sanciones estadounidenses.

Cualquier bien de las empresas involucradas que se encuentre en jurisdicción estadounidense será congelado y los estadounidenses tienen prohibido comerciar con ellas.

Tres empresas -Dandong Kehua Economy & Trade Co. Ltd, Dandong Xianghe Trading Co. Ltd, y Dandong Hongda Trade Co. Ltd-, son señaladas de importar y exportar laptops y minerales.

El empresario chino Sun Sidong y su compañía Dandong Dongyuan Industrial Co. Ltd, exportaría a Corea del Norte, entre otros, vehículos a motor o "artículos asociados a reactores nucleares", según el Tesoro.

Esa empresa ha sido también asociada a firmas ligadas a la fabricación de armas de destrucción masiva en Corea del Norte, añadió el departamento.

Además de sancionar a 20 navíos de bandera norcoreana, el Tesoro incluyó en la lista a la Korea South-South Cooperation Corporation, acusada de transportar a China, Rusia, Camboya y Polonia a trabajadores norcoreanos, una importante fuente de ingresos para el gobierno de Pyongyang.

La Casa Blanca ha dicho que no tolerará que Corea del Norte realice pruebas con un misil balístico intercontinental. (Foto: AFP)

La Casa Blanca ha dicho que no tolerará que Corea del Norte realice pruebas con un misil balístico intercontinental capaz de cargar una ojiva nuclear contra ciudades estadounidenses, algo que los expertos creen que Pyongyang está a meses de lograr.

Trump y Kim han azuzado miedos de un enfrentamiento abierto, al intercambiar insultos y amenazas de ataques nucleares.

Pero el secretario de Estado, Rex Tillerson, insistió sin embargo sobre el carácter simbólico de la inclusión en la lista y sobre el objetivo que persigue: hacer "entender" al gobierno de Kim Jong-Un "que será cada vez peor si rechazan negociar".

Para el jefe de la diplomacia estadounidense, las draconianas sanciones adoptadas hace meses por el Consejo de Seguridad de la ONU, en respuesta a las pruebas nucleares y misilísticas norcoreanas, y las unilaterales, decididas por Washington, comienzan a tener un "impacto significativo" en la economía del país asiático.

Información de AFP

También te puede interesar