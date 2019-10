EU planea tomar muestras de ADN de los solicitantes de asilo

Washington.- La administración Trump está planeando recolectar muestras de ADN de solicitantes de asilo y otros migrantes detenidos por funcionarios de inmigración y agregará la información a una base de datos masiva del FBI utilizada por la policía para cazar criminales, dijo un funcionario del Departamento de Justicia.

El lunes, el Departamento de Justicia emitió regulaciones enmendadas que ordenarían la recolección de ADN para casi todos los migrantes que cruzan entre los puntos de entrada oficiales y que se encuentran recluidos incluso temporalmente.

El funcionario dijo que las reglas no se aplicarían a los residentes legales permanentes o cualquier persona que ingrese legalmente a los EE. UU., Y que los niños menores de 14 años están exentos, pero no está claro si los solicitantes de asilo que pasan por cruces oficiales estarán exentos.

El funcionario habló con The Associated Press bajo condición de anonimato antes de que se publicaran los reglamentos.

Funcionarios de Seguridad Nacional dieron un amplio resumen del plan para expandir la recolección de ADN en la frontera hace dos semanas, pero no estaba claro si los solicitantes de asilo serían incluidos o cuándo comenzaría.

Migrantes detenidos. Foto: AP

La nueva política permitiría al gobierno acumular una gran cantidad de datos biométricos sobre cientos de miles de migrantes, planteando importantes preocupaciones de privacidad y preguntas sobre si dichos datos deberían ser obligados incluso cuando una persona no es sospechosa de un delito que no sea cruzar la frontera ilegalmente. Los grupos de derechos civiles ya han expresado su preocupación por el mal uso de los datos y es probable que la nueva política conduzca a acciones legales.

Los funcionarios de justicia esperan tener un programa piloto en vigencia poco después de que finalice el período de comentarios de 20 días y expandirse desde allí, dijo el funcionario. Las nuevas regulaciones son efectivas el martes.

Los funcionarios de la administración Trump dicen que esperan resolver más crímenes cometidos por inmigrantes a través de la mayor colección de ADN de un grupo que a menudo puede pasar desapercibido. El funcionario de Justicia también dijo que sería un elemento disuasorio: el último paso destinado a disuadir a los migrantes de intentar ingresar a los Estados Unidos entre cruces oficiales agregando obstáculos al proceso de inmigración.

Actualmente, los funcionarios recolectan ADN de forma mucho más limitada, cuando un migrante es procesado en un tribunal federal por un delito penal. Eso incluye el cruce ilegal, un cargo que ha afectado principalmente a adultos solteros. Los acompañados por niños generalmente no son procesados porque los niños no pueden ser detenidos.

Migrantes en el tren conocido como la Bestia. Foto: AP

El presidente Donald Trump y otros en su administración a menudo señalan crímenes cometidos por inmigrantes como una razón para un control fronterizo más estricto. Pero múltiples estudios han encontrado que las personas en los Estados Unidos ilegalmente tienen menos probabilidades de cometer delitos que los ciudadanos estadounidenses, y los inmigrantes legales son aún menos propensos a hacerlo.

Por ejemplo, un estudio realizado el año pasado en la revista Criminology encontró que desde 1990 hasta 2014, los estados con mayores proporciones de migrantes tienen tasas de criminalidad más bajas.

Los defensores de los derechos de los inmigrantes fueron inmediatamente críticos después de la divulgación inicial del plan de recolección de ADN hace dos semanas.

Eso realmente podría cambiar el propósito de la recolección de ADN de una investigación criminal a la vigilancia de la población, dijo la abogada Vera Eidleman.

Migrantes. Foto: EFE

Frenar la inmigración es el tema principal de Trump, pero su administración ha tenido problemas para lidiar con el aumento de personas que intentan ingresar a los Estados Unidos, en su mayoría familias centroamericanas que huyen de la pobreza y la violencia.

Las autoridades realizaron más de 810,000 arrestos en la frontera durante el año presupuestario que acaba de finalizar en septiembre, un máximo no visto en más de 10 años. Las autoridades dicen que las cifras han caído después de las medidas represivas, los cambios en las regulaciones de asilo y los acuerdos con los países centroamericanos, pero siguen siendo más altos que en años anteriores.

La recopilación de perfiles de ADN está permitida por una ley ampliada en 2009 para exigir que cualquier adulto arrestado por un delito federal proporcione una muestra de ADN. Al menos 23 estados requieren pruebas de ADN, pero algunos ocurren después de que un sospechoso es condenado por un delito.

La base de datos del FBI, conocida como Sistema de índice de ADN combinado, tiene casi 14 millones de perfiles de delincuentes condenados, más 3.6 millones de perfiles de detenidos y 966,782 perfiles forenses a partir de agosto de 2019. Los perfiles en la base de datos no contienen nombres u otros identificadores personales para proteger intimidad; solo un identificador de agencia, número de identificación de muestra y laboratorio de ADN asociado con el análisis. De esa manera, cuando las personas no coinciden, su identificación no está expuesta.

La única forma de obtener un perfil del sistema es solicitar a través de un abogado que se elimine.

Los investigadores federales y estatales usan el sistema para unir el ADN en crímenes que intentan resolver. A partir de agosto de 2019, la base de datos produjo alrededor de 480,000 visitas, o coincidencias con la policía que buscaba datos de la escena del crimen, y ayudó en más de 469,000 investigaciones. Los funcionarios del Departamento de Justicia están cumpliendo una línea en las regulaciones que le dieron al secretario de Seguridad Nacional la discreción de optar por no recolectar ADN de inmigrantes debido a limitaciones de recursos u obstáculos operativos.

Los funcionarios de Justicia y Seguridad Nacional aún están trabajando en detalles, pero el FBI proporcionaría kits de frotis para las mejillas, dijo el funcionario. El FBI ayudará a capacitar a los funcionarios fronterizos sobre cómo obtener una muestra, que no debería tomar más de unos minutos.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza ya recolecta huellas digitales de todas las personas mayores de 14 años bajo su custodia.

Las nuevas regulaciones se aplicarán a los adultos que cruzan la frontera ilegalmente y son detenidos brevemente por Aduanas y Protección Fronteriza, o por un período más largo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Los que vengan a cruces oficiales y sean considerados inadmisibles y no detenidos más estarán exentos. Se están resolviendo otras excepciones, dijo el funcionario.

Más de 51,000 detenidos están bajo custodia de ICE. La custodia de la Patrulla Fronteriza fluctúa, sus instalaciones solo retienen a los migrantes hasta que son procesados y liberados o enviados a la custodia de ICE. En la altura, más de 19,000 personas fueron detenidas. Recientemente se redujo a menos de 4,000.

El Departamento de Justicia acusó el mayor número de delitos relacionados con la inmigración el año pasado desde que la oficina comenzó a mantener los registros: 25,426 por reingreso ilegal por delitos graves y 80,866 por delitos menores de entrada indebida al país.