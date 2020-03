EU prevé 200 mil muertes y millones de casos de coronavirus

Washington.— Mientras la Casa Blanca busca que algunas partes de Estados Unidos regresen a la normalidad, el máximo experto del gobierno en temas de enfermedades infecciosas pronosticó el domingo que millones de personas contraerán el coronavirus en el país y entre 100.000 y 200.000 morirán a la causa de la enfermedad.

El doctor Anthony Fauci, entrevistado por el programa de CNN “State of the Union”, habló en momentos en que el gobierno debate la posibilidad de levantar restricciones en zonas que no hayan sido gravemente afectadas por el virus.

“Yo diría que habrá entre 100.000 y 200.000” de decesos y “millones de casos”, dijo Fauci aunque advirtió que no quería “ser estricto con esa cifra” porque las cifras de la pandemia “van cambiando constantemente”.

Hasta ahora se han registrado unos 125.000 casos de COVID-19 en Estados Unidos, con 2.100 decesos. Es seguro que mucha más gente tiene la enfermedad, pero no ha sido diagnosticada.

Foto: AFP

Hasta el domingo, las infecciones en todo el mundo superaban las 680.000 personas, con más de 31.000 muertes entre los nuevos casos, según un recuento de la Universidad Johns Hopkins.

Uno de cada tres estadounidenses sigue bajo las órdenes de gobiernos estatales o locales de quedarse en casa para frenar la propagación del virus; cerraron escuelas y negocios y la vida pública se ha visto alterada.

La doctora Deborah Birx, directora de la comisión de la Casa Blanca a cargo de la lucha contra la enfermedad, advirtió que las regiones del país que no han sido afectadas deben prepararse para la llegada del virus.

Ningún estado, ninguna zona metropolitana estará a salvo”, declaró Birx en el programa de NBC “Meet the Press”.

En la mayoría de la gente, el coronavirus provoca síntomas leves o moderados que desaparecen en dos a tres semanas. En algunas personas, sobre todos los adultos mayores y las que padecen trastornos de salud subyacentes, puede provocar enfermedades más graves, como la neumonía, e incluso la muerte.

Una mujer con mascarilla pasea por Times Square, en Nueva York. Foto: AFP

La predicción de Fauci llevaría el número de muertos mucho más allá de la gripe estacional promedio. Trump ha mencionado varias veces que, en comparación, la gripe causa muchas más muertes, minimizando la gravedad de esta pandemia.

Trump ha planteado “reabrir” la economía estadounidense para Pascua, el 12 de abril, pero en los últimos días profesionales médicos han advertido que sería demasiado pronto para las áreas urbanas, las más afectadas de Estados Unidos por el coronavirus.