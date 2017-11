EU subraya su compromiso con Europa ante amenaza de Rusia

Washington.- El secretario de Estado, Rex Tillerson, trató hoy de apaciguar a quienes sienten que el Gobierno de Donald Trump menosprecia la relación con Europa, al reafirmar el compromiso estadounidense con la defensa mutua de sus aliados en la OTAN y reconocer la "amenaza" que presenta Rusia para la región.

Tillerson, que tiene previsto viajar a Europa la semana que viene, dio un discurso centrado específicamente en ese continente, en un nuevo intento de disipar las dudas respecto al compromiso de Trump con sus aliados europeos y de aparcar la impresión de que su Gobierno tiene alguna afinidad con Rusia.

"Nosotros, junto con nuestros amigos en Europa, reconocemos la amenaza activa que supone Rusia, que recientemente ha resurgido" en su presencia global, afirmó Tillerson en su discurso, pronunciado en el centro de estudios Wilson Center de Washington.

Además de su "invasión de Georgia en 2008 y de Ucrania en 2014, Rusia continúa su comportamiento agresivo hacia otros vecinos de la región, al interferir en procesos electorales y promover ideales no democráticos", indicó el titular de Exteriores.

"Hay pruebas claras de que Rusia interfirió en elecciones democráticas en Estados Unidos y Europa", subrayó Tillerson.

Esa afirmación llega dos semanas después de que Trump asegurara, después de reunirse en Vietnam con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, que creía a su homólogo ruso en su insistencia de que "no se entrometió" en el proceso electoral estadounidense.

Poco después, el presidente trató de recular al respecto y aseguró que creía "la información de las agencias" de inteligencia estadounidenses, que concluyeron hace meses que Moscú influyó en las elecciones de 2016 con el objetivo de ayudar a Trump a ganar.

Tillerson, que este año ha sido mucho más crítico que Trump con Moscú, trató de superar ese episodio con una serie de duras menciones a Rusia, a la que acusó de "emplear tácticas maliciosas contra EEUU y Europa" para conseguir enemistarlos, "debilitar" su confianza y socavar" sus "éxitos políticos y económicos".

"Hacer política con los suministros energéticos, lanzar ciberataques y campañas de desinformación para minar elecciones libres, y acosar e intimidar sistemáticamente a diplomáticos no son los comportamientos de una nación responsable", argumentó.

El jefe de la diplomacia estadounidense también adelantó que la próxima semana viajará a Europa, y aunque no especificó las paradas que hará, sí dijo que mantendrá reuniones bilaterales con funcionarios gubernamentales y con "líderes de la OTAN y la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa).

Tillerson quiso reafirmar el compromiso de Estados Unidos con el Artículo 5 de la Carta de la OTAN, que establece la defensa mutua ante un ataque a cualquiera de los países aliados, y que Trump evitó respaldar claramente durante su discurso el pasado mayo en Bruselas, lo que generó incomodidad en la alianza atlántica.

"Nuestros compromisos de seguridad con nuestros aliados europeos son férreos", garantizó el secretario de Estado.

"Cualquier ataque de cualquier actor a un Estado miembro de la OTAN pondrá en marcha el Artículo 5, y Estados Unidos será el primero en honrar el compromiso que hemos hecho", agregó.

Tillerson defendió, de hecho, que lo que quiere el Gobierno de Trump es "volver a comprometerse con Europa" a la luz del fallido "reset de las relaciones con Rusia" que impulsó el expresidente Barack Obama (2009-2017) durante su primer mandato.

Sin embargo, ese nuevo compromiso incluye "la expectativa de que las naciones europeas reconocerán que son más seguras cuando contribuyen más a su propia defensa".

En ese sentido, volvió a urgir a sus socios de la OTAN a que dediquen a defensa al menos el 2 % del producto interior bruto (PIB) para 2024, porque su "libertad está en juego".

"Si no ejercemos la responsabilidad, no tendremos soberanía, y si no tenemos soberanía, no tendremos libertad", alertó.