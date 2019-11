EU y China entrenan en cumbre regional del sudeste asiático

Tailandia.- La rivalidad entre Estados Unidos y China por la influencia en la región de Asia y el Pacífico se mostró el lunes cuando las dos superpotencias intercambiaron opiniones sobre la libertad de navegación en los mares de la región.

La guerra de las palabras tuvo lugar en la cumbre anual de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, organizada este año por Tailandia. La reunión permite a los líderes del sudeste asiático tratar como un bloque con las principales potencias del mundo, aprovechando su influencia en la realización de acuerdos de seguridad y comercio.

Al mismo tiempo, la reunión sirve como escaparate de la rivalidad entre Estados Unidos y China, que buscan fortalecer su influencia en la región geopolíticamente importante.

El viernes, los dos países repitieron acusaciones familiares: Beijing acusó a Washington de interferir en los asuntos asiáticos y Washington acusó a Beijing de violar la ley del mar e invadir los recursos naturales de otros países.

Sin embargo, Washington se vio en desventaja ya que el presidente Donald Trump no asistió a la reunión, enviando en su lugar ni al vicepresidente Mike Pence ni al secretario de Estado Mike Pompeo, sino a su asesor de seguridad nacional recientemente nombrado, Robert O'Brien.

Cumbre ASEAN. Foto: AP

Otras grandes potencias enviaron a sus jefes de gobierno. Los invitados como invitados de la ASEAN incluyeron al primer ministro japonés Shinzo Abe, el primer ministro indio Narendra Modi y el primer ministro chino Li Keqiang.

El movimiento diplomático de Washington se subrayó cuando siete de los líderes del sudeste asiático se saltaron una reunión importante con O'Brien, enviando en cambio a sus ministros de Asuntos Exteriores. Su acción fue técnicamente apropiada en términos de protocolo diplomático para una reunión con O'Brien, a quien Trump ungió a su "enviado especial" para la reunión en Bangkok.

Funcionarios estadounidenses, por temor a un boicot, instaron a todos los jefes de estado del sudeste asiático a asistir a la reunión del lunes. Pero los líderes de la ASEAN decidieron enviar solo al primer ministro tailandés, Prayuth Chan-ocha, como anfitrión, el primer ministro vietnamita como anfitrión de la cumbre del próximo año y el líder de Laos, que supervisa las relaciones entre la ASEAN y los EE.UU., Dijo a The Associated Press un diplomático del sudeste asiático. de anonimato porque carecía de autorización para discutir el tema.

Cumbre ASEAN. Foto: AP

Durante la reunión, O'Brien leyó una carta de Trump, quien invitó a los líderes de la ASEAN a una "cumbre especial" en los Estados Unidos a principios del próximo año.

O'Brien en una conferencia de prensa negó haber considerado la reunión como un desaire, y dijo que "solo experimentó una hospitalidad y reuniones muy, muy generosas y generosas por parte de todos los líderes aquí, la ASEAN y otros líderes en el Indo-Pacífico". que "tuvo una gran serie de reuniones y no sintió que hubiera nada malo".

'Brien habló con una ventaja más aguda cuando discutió una de las principales preocupaciones de la ASEAN, los agresivos reclamos territoriales de China sobre el Mar del Sur de China, una preocupación importante de cuatro naciones del sudeste asiático con reclamos competitivos: Brunei, Malasia, Filipinas y Vietnam. Taiwán también está involucrado en un conflicto territorial a fuego lento en las aguas ocupadas, una vía fluvial clave para el comercio mundial. Empequeñecido por el ejército chino, los estados demandantes rivales han considerado a los Estados Unidos como un contrapeso a la potencia asiática.

O'Brien golpeó a China, diciendo que Beijing estaba usando la intimidación para tratar de evitar que las naciones de la ASEAN exploten sus recursos en alta mar, bloqueando el acceso a $ 2.5 billones solo en reservas de petróleo y gas.

China ha advertido durante mucho tiempo a Washington que no interfiera en las disputas territoriales que considera una cuestión puramente asiática. Se opone a las patrullas navales y aéreas de los EE. UU.

Y sus aliados en las aguas en disputa, pero las fuerzas estadounidenses han mantenido su presencia y han continuado navegando en "libertad de navegación" diseñadas para desafiar los vastos reclamos territoriales de China.

El primer ministro chino, Li, dijo que confiaba en que un código regional de conducta marítima que China está negociando con los estados de la ASEAN podría concluirse en tres años.

Respondiendo a una pregunta sobre los comentarios de O'Brien, dijo a los periodistas: “Lamentablemente, mientras el árbol desea tranquilidad, el viento sigue soplando. Algunos países no regionales han hecho todo lo posible para crear problemas y aumentar las tensiones. Quieren imponer su voluntad en nuestros países ".

O'Brien entregó una réplica a Li, diciendo: "No creemos que ningún país deba sellar porciones masivas del Océano Pacífico y afirmar que sus aguas territoriales como si fuera un lago, como si fuera un lago en el lago Tahoe, una isla en medio de los Estados Unidos "

Al señalar la herencia de los Estados Unidos como una nación comercial marítima, dijo a los periodistas que "el derecho internacional nos permite ir a aguas internacionales cuando lo elijamos". Y por las razones que elegimos. Y, por lo tanto, no creemos que navegar en alta mar infrinja en ningún otro país ”.

Hizo hincapié en que las acciones de China amenazaron con privar a las naciones del sudeste asiático de los recursos naturales que les pertenecen.

"Esta en contra de las reglas. No es justo. No está bien. Y así, Estados Unidos nunca ha sido tímido al llamar eso ", dijo. “Ahora, eso no significa que no queremos buenas relaciones con China. Queremos grandes relaciones con China ".

El otro gran problema abordado por los líderes de la ASEAN resultó en progreso después de siete años de negociaciones para un acuerdo de libre comercio masivo llamado Asociación Económica Integral Regional. Sin embargo, la iniciativa respaldada por China solo obtuvo la aprobación por el momento de 15 de las 16 naciones involucradas, ya que India aún no pudo comprometerse.

RCEP, que no incluye a EE. UU., Tiene como objetivo nivelar las barreras comerciales entre los miembros de la ASEAN y otros seis países en un bloque que abarca aproximadamente un tercio de todo el comercio mundial.