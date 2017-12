EUA pide de nuevo a Venezuela liberar a mormón Joshua Holt

Washington, EUA.- Estados Unidos volvió a pedir el martes a Venezuela que libere por razones humanitarias al estadounidense Joshua Holt, un mormón acusado de conspirar contra el gobierno de Nicolás Maduro, tras conocerse un mensaje de audio que se le atribuye y en el que suena enfermo.

Señaló que las autoridades estadounidenses están al tanto de la grabación, en la que Holt se queja de malestares y un fuerte dolor abdominal.

"No podemos verificar independientemente que ésa es su voz. Sin embargo, no tenemos motivos para creer que no lo sea", señaló Nauert sobre la cinta.