Ecuador ya alista un plan para regresar a las clases presenciales en las escuelas

Quito, Ecuador.- Guillermo Lasso, presidente de Ecuador, pidió este miércoles al Ministerio de Educación el diseño y la implementación de un plan para el retorno a las clases presenciales, luego de estar suspendidas por más de un año debido a la pandemia de Covid-19.

A través de un decreto ejecutivo, Lasso solicitó a las autoridades educativas de Ecuador la estructuración de un plan para el regreso a las escuelas en el menor tiempo posible.

En un acto oficial en una escuela de Quito, Ecuador, el mandatario anunció que el Ministerio de Educación ya puso en marcha el diseño de este plan.

En su mensaje, Lasso enfatizó en la importancia de que los niños estén presentes en las escuelas, al ser este el mayor punto de socialización para los alumnos.

"Cada día que un niño no va a la escuela, que un joven no va al colegio, es un día perdido para el país, no podemos seguir permitiendo que crezcan con vacíos, deben reencontrarse entre ellos, con sus maestros, pero sobre todo con el conocimiento y la creatividad", apuntó.