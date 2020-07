Educación no puede continuar a distancia: Francesco Tonucci

México.- Como parte de un ciclo de formación permanente, la organización Otras Voces en Educación invitó al especialista en pedagogía Francesco Tonucci a disertar una charla, titulada «La escuela no puede seguir igual», que versó sobre la educación apoyada por nuevas tecnologías y en el confinamiento debido a la pandemia mundial por COVID-19.

Sin tomar en cuenta a los niños

Tonucci se refirió a que durante la contingencia sanitaria que ha golpeado al planeta han sido tomadas en cuenta voces especializadas obviamente en salud, en psicología y en tecnología, pero en ningún momento han sido consultados los niños sobre su papel en esta situación inédita.

Dijo que, en Italia, de donde es originario, por la televisión han sido ofrecidos consejos para los padres sobre la educación a distancia; sin embargo, los niños han expresado que lo que más extrañan es la convivencia con sus amigos:

«Los niños se han quedado con lo que menos les gustaba de la escuela, que son las clases y las tareas», aseguró.

¿Y los derechos de los niños?

El investigador italiano expresó que así como fue asegurado durante los confinamientos establecidos en cada país que se pudiera ir por comida, a pasear a las mascotas e incluso comprar el periódico, de igual manera es importante asegurarles a niños, niñas y adolescentes encontrarse con sus pares.

Hizo hincapié en que esto es igual de importante para los menores que para los adultos otras situaciones imprescindibles, y que no facilitarlo obedece a las visiones adultocéntricas que prevalecen en las indicaciones que son dadas a la población. Señaló que esto es una violación a los derechos establecidos en la Convención de los Derechos del Niño, que ha sido firmada y ratificada por la mayoría de los países del mundo.

Comentó que, hablando de Italia, la mayoría de alumnos se aburre y no quiere ir a la escuela, no aprende, y que el tema más dramático es que los alumnos que no aprenden son los últimos, y que ese sector es el que más le preocupa, que las escuelas deben tener como compromiso principal a los niños y a las niñas que no han recibido por nacimiento familias capaces de darles una formación cultural por lo menos adecuada a las necesidades sociales de hoy, del país en el que viven, y aseguró que la escuela tiene un papel muy fuerte.

Consejos escolares

Francesco Tonucci propuso que en todas las escuelas y en los colegios deben ser organizados consejos escolares conformados por niñas y niños en aras de tomarlos en cuenta para las decisiones escolares y educativas, ya que es poco común o inexistente consultarlos sobre cómo les gustaría aprender de acuerdo con sus aptitudes y vocaciones.

Además, lamentó que en esta pandemia una generación acostumbrada a utilizar los recursos tecnológicos y estar frente a una pantalla de computadora, de tableta electrónica o de televisor se encuentra harta de las pantallas debido a que la educación a distancia no cumple con los objetivos que necesitan, como convivir con sus pares.

Convención

En la Convención de los Derechos de los Niños se estipula en el artículo 31 que los niños tienen derecho al descanso y al esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad, así como a participar libremente en la vida cultural y en las artes.

La escuela

Tonucci asegura que la escuela tiene que estar ajustada a las necesidades del niño y de la niña.

COVID-19 y educación

La propuesta educativa debe ser sensible a la diversidad de los niños, expresó Tonucci.