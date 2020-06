Efemérides del 1 de julio

Mundo.- El 1 de julio es una fecha con varios acontecimientos importantes alrededor del mundo, así como la victoria de Lázaro Cárdenas en las elecciones de México; También el grupo inglés The Beatles grabó el exitoso tema "She loves you"; Además Sony lanza el primer modelo comercializado de 'Walkman' y en México gana la elección el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador.

OTRAS EFEMÉRIDES

1812.- Se descubre en Buenos Aires la conjura del comerciante Martín de Alzaga contra la Revolución de Mayo, con el objeto de derrocar al gobierno revolucionario y crear otro dominado por peninsulares. Fue fusilado el día 6.

1861.- Se publica el primer número del periódico vaticano "L'Observatore Romano".

1867.- Abolición de la pena de muerte para delitos civiles en Portugal.

1887.- Comienza el ensamblaje de la parisina torre Eiffel.

1908.- Se utiliza el mensaje S.O.S. (...---...), en código Morse, como señal internacional de socorro en los barcos, tras haberse aprobado dos años antes en la Convención Internacional de Radiotelegrafía de Berlín.

1916.- Inicio de la batalla del Somme, en el norte de Francia, que duró hasta noviembre y fue la más mortífera de la I Guerra Mundial con 1,2 millones de fallecidos.

1917.- Puyi, de 11 años, se convierte por segunda vez en emperador de China gracias al apoyo militar de Zhang Xun, aunque este mandato del último emperador chino de la dinastía Qing sólo duró 12 días.

1934.- El general Lázaro Cárdenas, por el Partido Nacional Revolucionario, gana por aplastante mayoría las elecciones presidenciales de México.

1941.- Un anuncio de televisión de relojes Bulova de 9 segundos, previo a un partido de béisbol en la NBC de Nueva York, se convierte en la primera emisión de un spot publicitario al recibir esa cadena y la CBS sus licencias para emisiones comerciales.

1944.- El Ejército de Guatemala provoca la dimisión del general Jorge Ubico Castañeda, presidente del país desde 1931.

1946.- El Estado Mayor estadounidense hace estallar Able, la primera bomba atómica en el atolón de Bikini (océano Pacífico), de 23 kilotones, tras las de Hiroshima y Nagasaki de la II Guerra Mundial, dentro de la operación CrossRoads.

1959.- El democristiano Heinrich Lübke se convierte en el segundo presidente de la República Federal de Alemania, tras retirar su candidatura Konrad Adenauer.

1960.- La Somalia italiana consigue la independencia y se une al territorio de Somalilandia, que había conseguido la suya cinco días antes del Reino Unido, proclamándose la República de Somalia.

1962.- Proclamación de la independencia de las Repúblicas de Burundi y de Ruanda, ambas bajo control belga.

1963.- Los Beatles graban "She loves you" y "I'll get you", en los estudios EMI.



1968.- Numerosos países, entre ellos EEUU, la URSS y Gran Bretaña, firman el Tratado sobre la No Proliferación de armas nucleares (TNP), para impedir que más países accedieran a ese tipo de armamento y garantizar el acceso al uso pacífico de esa energía.

1969.- Carlos de Inglaterra es investido príncipe de Gales en una ceremonia en el castillo de Caernarfon.

1978.- El general Romeo Lucas García toma posesión como presidente de la República de Guatemala, tras ganar las elecciones de marzo sin mayoría, por lo que fue elegido por votación en el Congreso.

1979.- Sony lanza al mercado el TPS-L2, el primer modelo comercializado de 'Walkman', un reproductor portátil de casete.

1982.- El general Reynaldo Bignone asume la Presidencia de Argentina, tras ser depuesto Leopoldo Galtieri por la derrota en Las Malvinas. Fue el último dictador del país al entregar el poder a Raúl Alfonsín en diciembre de 1983.

1983.- Belisario Betancur, presidente de Colombia, obtiene el premio Príncipe de Asturias de Cooperación Americana, por sus iniciativas de paz en Centroamérica.

1984.- Elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente de Guatemala, con el Movimiento de Liberación Nacional en primer lugar, con 23 curules de los 88 escaños en liza, seguido por la Unión del Centro Nacional (21) y la Democracia Cristiana Guatemalteca (20).

1986.- El papa Juan Pablo II llega a Bogotá (Colombia) e insta a la reapertura del diálogo entre Gobierno y guerrilla.

1990.- Entra en vigor el Tratado de Unión Monetaria, Económica y Social entre las dos Alemanias, con el Deutsche Mark occidental (DM) como moneda oficial.

1991.- El Parlamento del Soviet Supremo de la URSS aprueba la ley sobre desestabilización y privatización de la propiedad, clave para las reformas en el país.

1991.- Se disuelve el Pacto de Varsovia, la alianza militar de 8 países del este de Europa tras 36 años de vigencia.

1994.- Histórica llegada a Gaza del líder de la OLP, Yaser Arafat, tras 27 años de ausencia de tierra palestina.

1999.- La reina Isabel II de Inglaterra inaugura el primer Parlamento de Escocia en 300 años.

2001.- El excapitán de fragata de la Marina argentina Alfredo Astiz, uno de los símbolos de la represión militar, se entrega a la Interpol en Buenos Aires, tras una orden de captura solicitada por la Italia.

2002.- Entra en vigor el Tribunal Penal Internacional (TPI) para perseguir crímenes de guerra, contra la Humanidad y el genocidio, cuyo Estatuto se aprobó en la Conferencia de Roma (1998).

2002.- La Corte Suprema de Chile confirma el sobreseimiento de la causa contra el exdictador Augusto Pinochet, por padecer "demencia vascular moderada", en el caso de la "Caravana de la Muerte", por la ejecución en 1973 de 75 presos políticos.

2004.- El Gobierno y los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) inician formalmente negociaciones de paz en Santa Fe de Ralito (Colombia).

2005.- Antonio Villaraigosa toma posesión como alcalde de Los Ángeles (EEUU). Primer hispano al frente de ciudad desde 1872.

2011.- El príncipe Alberto II de Mónaco se casa con la exnadadora sudafricana Charlene Wittstock.

2012.- Enrique Peña Nieto (PRI) ganas las elecciones presidenciales mexicanas, con el 38,2 % de los votos, seguido por Andrés Manuel López Obrador (PRD), con el 31,6 %.

2016.- Puerto Rico incurre en el primer impago de deuda garantizada de su historia por valor de 911 millones de dólares, casi la mitad de los 2.008 millones que debía abonar a sus bonistas.

2018.- Andrés Manuel López Obrador, candidato de la izquierda mexicana, gana las elecciones presidenciales con el 53,19 % de los votos, seguido del conservador Ricardo Anaya, con el 22,27 %. 

2019.- Laurentino Cortizo es investido presidente de Panamá tras su victoria en las elecciones de mayo.

2019.- Centenares de manifestantes toman el Parlamento de Hong Kong en protesta por el proyecto de ley de extradición, por "excesiva" injerencia de Pekín. Las protestas se iniciaron en febrero.

NACIMIENTOS

1646.- Gottfried Wilhelm Leibniz, filósofo y científico alemán.

1899.- Charles Laughton, actor británico-estadounidense.

1902.- Willian Wyler, cineasta estadounidense.

1909.- Juan Carlos Onetti, escritor uruguayo.

1916.- Olivia de Havilland, actriz estadounidense.

1930.- Gonzalo Sánchez de Lozada, expresidente de Bolivia.

1931.- Leslie Caron, actriz francesa.

1934.- Sidney Pollack, cineasta estadounidense.

1939.- José Antonio Marina, pedagogo y filósofo español.

1946.- Mireya E. Moscoso Rodríguez, expresidenta de Panamá.

1952.- Daniel "Dan" Aykroyd, actor canado-estadounidense.

1955.- Li Keqiang, primer ministro de China.

1961.- Diana Frances Spencer, princesa de Gales.

1961.- Carl Lewis, atleta estadounidense.

DEFUNCIONES