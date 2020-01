Efemérides del 22 de enero: un día como hoy

La historia está llena de acontecimientos, descubre lo que pasó un día como hoy con estas efemérides.

Un 22 de enero como hoy, pero de 1901, muere la reina Victoria de Inglaterra en la Casa Osborne de la Isla de Wight tras gobernar durante casi 64 años.

Un día como hoy pero de 1901 muere la reina Victoria de Inglaterra. Foto: Especial

En 1922, muere el papa Benedicto XV.

El 22 de enero de 1905 sucede el "Domingo Sangriento" en San Petersburgo (Rusia), cuando la Guardia Imperial rusa abrió fuego contra miles de manifestantes pacíficos conducidos por el padre Gapón, dejando un saldo de cientos de muertos y heridos.

En 1970, se realiza el primer vuelo comercial del avión Boeing 747, conocido como "Jumbo", que viaja de Nueva York a Londres con la aerolínea Pan American.

El Boeing 747, conocido como "Jumbo", realizó su primer vuelo comercial de Nueva York a Londres el 22 de enero de 1970. Foto: AFP

En 1973, muere el expresidente de Estados Unidos Lyndon B. Johnson, que estuvo al frente del país de 1963 a 1969.

En 2006, Evo Morales es investido como presidente de Bolivia, convirtiéndose en el primer mandatario indígena elegido democráticamente. Otro 22 de enero, pero de 2015, jura su tercer mandato consecutivo, que sería el último.

Un día como hoy, 22 de enero, pero de 2008, muere el actor australiano Heath Ledger, famoso por sus papeles en pelíclas como "10 Things I Hate About You" (1999) y "The Dark Knight" (2008).

Heath Ledger es célebre por su interpretación de Joker en "The Dark Knight", dirigida por Christopher Nolan. Foto: Especial

Algunos nacimientos

1561. El filósofo inglés Francis Bacon.

1788. El poeta romántico inglés Lord Byron.

Un 22 de enero de 1788 nace Lord Byron, uno de los máximos representantes del romanticismo inglés.

1875. El cinestata estadounidense David Wark Griffith.

1920.- La italiana Chiara Lubich, fundadora del movimiento católico de los Focolares.

1958.- El político y diplomático cubano Bruno Rodríguez Parrilla.