El Año Nuevo llega con un frío intenso en EEUU

DES MOINES, Iowa, EE.UU. (AP) — Un frío intenso azotó el lunes gran parte del centro de Estados Unidos, rompió marcas de temperatura mínima, impidió algunas celebraciones de Año Nuevo y causó al menos dos muertes por hipotermia.

El Servicio Nacional de Meteorología emitió avisos de sensación térmica para una vasta zona desde el sur de Texas hasta Canadá, y desde Montana y Wyoming, hasta Nueva Inglaterra.

Temperaturas peligrosamente bajas asolaban ocho estados del centro-norte, aunque eso no impidió que cientos de personas celebraran la llegada del Año Nuevo en Milwaukee con una zambullida en el lago Michigan.

Un evento similar fue cancelado en Chicago, donde las temperaturas fueron menores a los -17° Celsius (0° F).

“No estoy feliz por eso. Pero fueron las condiciones del lago. Si te aventaras a él, te tardarías 10 minutos en salir”, dijo a WBBM-TV Jeff Coggins, quien ayudó a organizar el evento cancelado de Chicago.

Hubo temperaturas similares en otras partes del centro-norte de Estados Unidos, incluida Aberdeen, en Dakota del Sur, donde el mercurio bajó a un récord de -36° C (-32° F). El récord anterior para un día de Año Nuevo fue fijado hace 99 años.

En Nebraska, las temperaturas descendieron a -26° C (-15°F) antes de la medianoche del domingo, lo que rompió una marca impuesta en 1884.

Foto: AP

Des Moines registró el lunes -29° C (-20° F) y una sensación térmica de -35° C (-31° F). Las autoridades cerraron una pista de patinaje sobre hielo al aire libre en el centro y dijeron que no abrirán el lugar al público mientras la temperatura continúe bajo cero.

La sensación térmica descendió a -38° C (-36° F) en Duluth, Minnesota, una ciudad a la que caracterizan los inviernos muy helados. En el lago Superior se avistaba vapor al paso de un barco por el muelle en el que se había formado hielo debido a las bajas temperaturas.

El frío intenso también se propagó por el sur de Estados Unidos, una región más acostumbrada a breves ráfagas de aire ártico que a temperaturas continuas bajo cero. Las tuberías congeladas y las baterías de los vehículos totalmente inservibles eran la preocupación desde Luisiana hasta Georgia, y según los pronósticos, el frío que hubo de la noche a la mañana se acentuaría en la región para el lunes en la noche.

La oficina forense del condado de Milwaukee dijo que dos cadáveres fueron encontrados el domingo con señales de hipotermia. Correspondían a un hombre de cincuenta y tantos años encontrado en el suelo en un callejón y a otro hombre de 34 años.

La policía también cree que el frío fue factor en la muerte de un hombre en Bismarck, Dakota del Norte, cuyo cadáver fue hallado cerca de un río.