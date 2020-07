"El Chapo" Guzmán solo tiene dos llamadas al mes de 15 minutos; describió su abogada

Estados Unidos.- Un 17 de julio del 2019 Joaquín "El Chapo" Guzmán fue condenado a cadena perpetua y 30 años adicionales en Estados Unidos, lo que quiere decir que mañana viernes el narcotraficante sinaloense cumple un año de estar en prisión en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York.

Fue el juez Brian Cogan, del tribunal de Brooklyn, Nueva York, quien aceptó así la pena requerida por la Fiscalía de Estados Unidos y condenó a Guzmán Loera a una vida de prisión por mantener de forma continuada una organización criminal, además de 30 años por el uso de armas de forma violenta.

La abogada del ex líder del Cártel de Sinaloa, Mariel Colón, describió frente a la cámaras de un un medio de comunicación que publicó Univisión, la limitada comunicación que le permiten tener a "El Chapo" Guzmán con su familia, mencionó que las únicas dos personas que lo pueden visitar socialmente son sus hijas, las cuales no viven en Colorado, por lo que dice la abogada que no lo pueden ir a ver todos los meses, solamente dos llamadas al mes sociales de 15 minutos con su hermana Bernarda, con su mamá o con las niñas.

Actualmente a su esposa Emma Coronel se le ve en diferentes redes sociales luciendo su belleza y no hace muchos días festejó su cumpleaños de manera elegante en donde al parecer es su casa.

