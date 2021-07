El Chapo se habría reunido con Agentes de la DEA para entregar información de El Güero Palma

Una década antes de su juicio en Estados Unidos, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera había pactado una reunión secreta con agentes de la Agencia del Control de Drogas (DEA), para negociar.

Según una publicación realizada por el periodista Noah Hurowitz, quien cubrió el juicio de El Chapo en Nueva York, el fundador del Cártel de Sinaloa había visto la manera en que pudieran perdonarle sus crímenes en Estados Unidos, a cambio de información de interés.

Leer más: Así fue la balacera en Chiapas que dejó 4 muertos, entre ellos el hijo del Tío Gil, operador del CDS

Supuestamente, el narcotraficante tenía pensado ofrecer a las autoridades estadounidenses información sobre sus rivales, los Beltrán Leyva, su socio, ‘El Güero’ Palma Salazar, y algunos políticos mexicanos con vínculos con el narco.

Se trata de un libro escrito por el mencionado periodista, que saldrá a la venta el 20 de julio, y en el que detalla historias jamás contadas de Guzmán Loera. Jesús Esquivel, también periodista, cuenta con una copia adelantada, y con ello confirmó un rumor muy sonado de El Chapo que no había sido confirmado:

En 1998, Joaquín Guzmán Loera se puso en contacto con la DEA para negociar con las autoridades estadounidenses.

Según el autor del libro, el entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, había estado presente en un supuesto encuentro entre El Chapo y agentes de la DEA.

“Por documentos de la Corte me enteré de dicha reunión. En 2019, a las afueras de Washington DC, me reuní con Joe Bond (uno de los agentes que asistió), quien me enseñó y explicó el reporte interno que él escribió para la DEA luego de haberse encontrado con El Chapo”, describe la publicación.