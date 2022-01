El Desfile de las Rosas de Año Nuevo continua a pesar de los aumentos de contagios de Covid-19 en Estados Unidos

California.- Un año después de que el día de Año Nuevo pasara sin un Desfile de las Rosas debido a la pandemia del coronavirus, el espectáculo floral que celebra la llegada de 2022 estaba programado para continuar a pesar de una nueva oleada de infecciones debido a la variante omicron.

La 133ª edición de la tradición de Pasadena, California, estaba programada para presentar al actor LeVar Burton como gran mariscal, 20 bandas de música, 18 unidades ecuestres y docenas de carrozas que reflejan el tema de “Sueño”. Creer. Lograr."

Después de días de lluvias récord, los meteorólogos prometieron un amanecer soleado para el inicio del desfile a las 8 am, que tiene una historia asombrosa de clima de postal.

LeAnn Rimes estaba programada para comenzar el desfile con una presentación de "Throw My Arms Around the World". También en la lista de presentaciones estuvo la ganadora de "American Idol", Laine Hardy, a bordo de la carroza "Feed Your Soul" de Louisiana y el cantautor de country Jimmie Allen.

El desfile y el partido de fútbol americano del Rose Bowl de la tarde entre los Ohio State Buckeyes y los Utah Utes se mantuvieron en marcha a pesar de una explosión de infecciones por COVID-19 en el condado de Los Ángeles, donde los nuevos casos diarios superaron los 27.000 el viernes.

El Departamento de Salud Pública del condado dijo que era el mayor número de casos nuevos.

Las crecientes infecciones ya habían llevado a Kaiser Permanente a anunciar que su carroza, "Un futuro más saludable", no tendría a 20 "héroes médicos de primera línea" montados o caminando a su lado.

“Debemos priorizar la salud y la seguridad de nuestro personal médico de primera línea y asegurarnos de poder tratar a los pacientes durante este reciente aumento de casos de COVID-19 causados por la variante omicron”, dijo la red de atención médica.

El desfile normalmente atrae a miles de fanáticos a lo largo de su ruta de 5.5 millas (8.8 kilómetros). Muchos acampan en las aceras durante la noche y vigilan sus lugares desde el mediodía de la víspera de Año Nuevo.

Las autoridades de Pasadena instaron a las personas a usar máscaras, actualizarse a los tipos N95 o KN95 y evitar mezclarse con personas ajenas a sus propios grupos.

La Asociación del Torneo de las Rosas dijo que los titulares de boletos para las gradas del desfile y el juego Rose Bowl deberán mostrar un comprobante de vacunación completa o una prueba COVID-19 negativa dentro de las 72 horas, y se requerirán máscaras para todas las personas de 2 años en adelante.

El Desfile de las Rosas de 2021 se canceló con meses de anticipación. El partido de fútbol americano Rose Bowl se jugó después de ser trasladado a Arlington, Texas.

Anteriormente, el desfile fue cancelado durante varios años durante la Segunda Guerra Mundial y el juego Rose Bowl de 1942 se jugó en Carolina del Norte después del ataque a Pearl Harbor.