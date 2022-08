El Papa Francisco no descarta su RENUNCIA: "Se puede cambiar de Papa, la puerta está abierta"

El Papa Francisco abrió la puerta a una posible renuncia después de una gira en Canadá, dejando en claro que es posible que otro Papa lo releve.

A sus 85 años de edad, y con una fractura en la rodilla que le causa dolor al caminar, Francisco continúa llevando la palabra de Dios por el mundo.

Sin embargo, no se cierra a la posibilidad de que su tiempo al frente de la Iglesia Católica concluya: "La puerta está abierta. Es una opción muy normal".

Aclaró que no está pensando en renunciar actualmente, pero aún así reconoce que debe reducir su ritmo de viajes.

Aunque a Francisco le encantaría realizar más viajes por el mundo llevando piedad, humildad, amor y fraternidad alrededor del mundo, su estado de salud no es el óptimo. Y con tranquilidad, acepta que es posible que su tiempo concluya, quizás no hoy pero sí "pasado mañana".

En los últimos seis días, apenas ha logrado dar algunos pasos y se ve obligado a moverse en silla de ruedas debido a una lesión en la rodilla.

"No creo que pueda ir al mismo ritmo que antes. Creo que a mi edad y con esta limitación, tengo que ahorrar un poco para poder servir a la Iglesia o, por el contrario, pensar en la posibilidad de dar un paso al costado. Esto con toda honestidad: no es una catástrofe, se puede cambiar papa, ¡no hay problema! Pero creo que tengo que limitarme un poco con estos esfuerzos".

Su problema de salud no puede ser resuelto a través de operación, o al menos es lo que no desea. Dijo: "La operación de rodilla no va, no va en mi caso. Los técnicos dicen que sí, pero está todo el problema de la anestesia: me sometí a más de seis horas de anestesia hace diez meses y todavía quedan rastros. No se juega con la anestesia. Y por eso crees que no es del todo conveniente".

Aún con su padecimiento de la rodilla, el Papa dijo que intentará "seguir viajando y estar cerca de la gente, porque creo que es una forma de servir, de estar cerca. Pero más que eso no puedo decir".

Durante los últimos días, el Papa Francisco ha utilizado una silla de ruedas, en ocasiones un baston o un andador para sostenerse, debido a una fractura y un ligamento inflamado que le causan un fuerte dolor en la rodilla al caminar.