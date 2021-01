El Pentágono y los 6 meses que tiene para revelar toda información que tenga sobre OVNIS

Estados Unidos.- Como parte de la legislación de socorro COVID-19 recientemente aprobada, los legisladores exigen respuestas de las agencias de inteligencia de Estados Unidos y del Departamento de Defensa sobre la posible existencia de ovnis y otros fenómenos aéreos no identificados.

La legislación de asignaciones ómnibus de 2,3 billones de dólares aprobada el mes pasado incluye la Ley de Autorización de Inteligencia para el año fiscal 2021, que proporciona más recursos para recopilar investigaciones y "fortalecer la recopilación de inteligencia de fuente abierta", según un comunicado del senador republicano de Florida Marco Rubio. El Senado aprobó la legislación en julio.

Parte de esa información incluye lo que el Pentágono, la Oficina Federal de Investigaciones y sus contrapartes saben sobre fenómenos aéreos no identificados, también conocidos como "vehículos aéreos anómalos".

Los legisladores esperan ver un informe sobre los datos ovni recopilados 180 días después de la aprobación del proyecto de ley, según la legislación.

A los legisladores les preocupa que "no haya un proceso unificado e integral dentro del gobierno federal para recopilar y analizar inteligencia sobre fenómenos aéreos no identificados, a pesar de la amenaza potencial", por lo que es esencial un informe amplio sobre toda la información relevante sobre las UAP, según el texto de bill.

Los legisladores quieren información sobre cualquier UAP que se haya encontrado utilizando inteligencia geoespacial, inteligencia de señales, inteligencia humana o inteligencia de medición y firma, independientemente de qué agencia o servicio recopiló los datos, establece el proyecto de ley. Los ovnis tampoco tienen que estar fuera de este mundo.

La legislación requiere información sobre cualquier tecnología que China, Rusia, Irán, Corea del Norte u otros puedan poseer en este campo, incluidas "amenazas aeroespaciales u otras amenazas planteadas por los fenómenos aéreos no identificados a la seguridad nacional, y una evaluación de si esta actividad de fenómenos aéreos no identificados puede atribuirse a uno o más adversarios extranjeros ", añade.

En abril, el Pentágono reconoció oficialmente tres incidentes reportados por pilotos de combate de la Marina F / A-18 Hornet después de años de especulaciones de que los pilotos se encontraban con naves espaciales extraterrestres durante misiones de entrenamiento.

Ese mes, el Departamento de Defensa publicó videos de los incidentes, uno tomado en noviembre de 2004 y los otros dos en enero de 2015, "que han estado circulando en el dominio público después de liberaciones no autorizadas en 2007 y 2017", dijeron las autoridades en un comunicado.

Después de una revisión exhaustiva, el departamento ha determinado que la publicación autorizada de estos videos no clasificados no revela ninguna capacidad o sistema sensible, y no afecta ninguna investigación posterior de incursiones en el espacio aéreo militar por fenómenos aéreos no identificados, dijo la portavoz del Pentágono Sue Gough. en el momento.