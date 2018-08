Expresidente salvadoreño confiesa que desvió fondos públicos

SAN SALVADOR (AP) — El expresidente salvadoreño Tony Saca confesó el jueves ante un tribunal de justicia que desvió fondos de las arcas del Estado para favorecer a sus empresas y a terceras personas.

El expresidente salvadoreño Tony Saca, derecha, habla con un abogado durante una audiencia con un juez en el complejo judicial Isidro Menendez en San Salvador, El Salvador, el miércoles 8 de agosto de 2018. (AP Foto/Salvador Melendez)

“Él ha dicho una verdad que no había mencionado porque no era el momento procesal y porque no teníamos ninguna posibilidad de un proceso abreviado”, explicó el abogado Mario Machado, defensor del expresidente.

Durante la confesión ante los tres jueces del Tribunal de Segundo de Sentencia de San Salvador, Saca aceptó ser el cerebro de la red de corrupción que según sostiene la Fiscalía General desvió 301 millones de dólares de fondos públicos.

El mandatario explicó que cuando asumió la presidencia el 1 de junio de 2004 y firmó el reglamento para el manejo de gastos reservados, ordenó la creación de cuentas bancarias para mover el dinero y que lo hizo como se había hecho en gobiernos anteriores. “Me aproveché de los escasos controles sobre las dos cuentas que abrió Elmer Charlaix (su secretario privado) para sustraer dinero con el que se pagaban a otras personas”.

Luego admitió que entregaba 100.000 dólares mensuales a varias empresas de publicidad que no prestaban servicio y que del total de dinero que llegaba de Casa Presidencial pedía una devolución de 80% de lo contratado con sus empresas y permitía que los otros se quedaran con el 20% restante.

Además confesó que parte del dinero fue a parar a cuentas del derechista partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena), que lo llevó al poder. Machado precisó que Saca confesó que al partido Arena le dieron 400.000 dólares.

Charlaix, que también confesó el cometimiento de los delitos que se le imputan, confirmó la transferencia de ocho cheques por 50.000 cada uno al partido Arena para que fueran utilizados en la campaña para las elecciones municipales y legislativas de 2006. Sin embargo, el Ministerio Público afirma que cuenta con documentación proporcionada por un banco local en la que se comprueba que el monto de dinero entregado al partido Arena asciende a 7,6 millones de dólares más los 400.000 dólares que tanto Saca como Charlaix han confirmado.

Entretanto, el partido publicó en su cuenta oficial de Twitter que “durante el periodo 2004-2009 Antonio Saca fue Presidente de la República y de Arena simultáneamente. Registros contables de esa época desaparecieron en el partido y hemos colaborado en lo pertinente” con la Fiscalía en el caso Saca.

Cuando se le preguntó con cuánto dinero se había beneficiado el exmandatario, el abogado respondió que los montos aproximados “que él ha hablado que (se distribuyeron) entre terceras personas y él rondarían los 50 millones de dólares”.

Saca agregó que entregaba 10.000 dólares mensuales a su esposa, la ex primera dama, Ana Ligia Mixco de Saca, para que pagara las deudas que tenía en sus tarjetas de crédito.

Confesó que con el dinero que sustrajo construyó una lujosa residencia, compró dos haciendas con una extensión de 450 manzanas, así como 12 propiedades que adquirió a través de testaferros, incluyendo ocho propiedades rusticas y dos casas.

Asimismo, el expresidente admitió que pagó 10.000 dólares mensuales al periodista Jorge Hernández cuando este conducía un programa de entrevista en una de las más importantes empresas televisoras del país para tener abundante y favorable cobertura noticiosa.